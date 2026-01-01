Implementujte ClickHouse jedním kliknutím.
Open-source sloupcová OLAP databáze navržená pro analýzu v reálném čase na miliardách řádků s milisekundovou latencí dotazů.
Vyberte si VPS balíček pro ClickHouse
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ClickHouse vytvořit
ClickHouse je open-source sloupcový systém pro správu databází, vyvinutý speciálně pro online analytické zpracování — spouštění agregačních dotazů nad miliardami řádků v milisekundách bez předpočítaných kostek nebo materializovaných pohledů. Původně vyvinutý v Yandexu a nyní udržovaný společností ClickHouse Inc., pohání analytické platformy, backendy pro monitorování a pipeline událostí produktů ve společnostech od startupů po Cloudflare, Uber a eBay.
Vlastní hostování ClickHouse na vašem VPS poskytuje backendům aplikací, analytickým panelům a nástrojům pro monitorování vysoce výkonnou dotazovací vrstvu pro data z logů, metriky, uživatelské události a úlohy časových řad. Vestavěné uživatelské rozhraní Play poskytuje dotazovací rozhraní založené na prohlížeči, takže analytici mohou psát SQL bez instalace desktopového klienta.
Hlavní funkce ClickHouse
Sloupcové úložiště
Sloupcová komprese a rozložení disku umožňují 10x až 100x vyšší kompresní poměry a výrazně rychlejší agregační dotazy než řádkově orientované databáze.
Rodina enginů MergeTree
Specializované tabulkové enginy pro časové řady, replikovaná data, agregace součtů a grafové úlohy optimalizují úložiště a dotazy pro každý případ použití.
Integrované Play UI
Spouštějte ad-hoc SQL dotazy přímo z prohlížeče na adrese /play s zvýrazněním syntaxe, historií dotazů a vizualizací výsledků.
Materializovaná zobrazení
Inkrementálně udržované předagregované tabulky vám umožňují obsluhovat dotazy z řídicího panelu na miliardách řádků s odezvou pod jednu sekundu.
Distribuované a replikované
Nativní podpora pro sharding napříč uzly a replikaci tabulek pro vysokou dostupnost bez externích koordinačních služeb.
Proč provozovat ClickHouse u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.