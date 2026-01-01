Nasaďte Label Studio s instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro anotaci textu, obrázků, zvuku, videa a dat časových řad pro modely strojového učení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Label Studio vytvořit
Label Studio je nejoblíbenější open-source platforma pro anotaci dat s více než 27 000 hvězdičkami na GitHubu, která podporuje anotaci napříč všemi hlavními typy dat — text, obrázky, zvuk, video, HTML, časové řady a multimodální kombinace. Týmy ji používají k vytváření vysoce kvalitních tréninkových datových sad s přizpůsobitelnými šablonami pro anotaci, anotací s podporou strojového učení a metrikami shody mezi anotátory.
Vlastní hostování Label Studia na vašem vlastním VPS udržuje citlivá tréninková data — lékařské snímky, finanční dokumenty, proprietární obchodní obsah — zcela ve vaší infrastruktuře, bez poplatků za uživatele nebo za anotaci. Toto nasazení spojuje Label Studio s PostgreSQL 16 pro spolehlivé ukládání projektů a anotací.
Hlavní funkce Label Studio
Více typová anotace
Označování textu, obrázků, zvuku, videa a dat časových řad pomocí více než 50 přizpůsobitelných typů šablon z jediné platformy.
ML-asistované označování
Připojte backend strojového učení k automatickému předznačování dat, což umožní anotátorům kontrolovat a opravovat predikce namísto značení od nuly.
Pracovní postupy aktivního učení
Upřednostněte nejistější nebo informativní vzorky pro označování, abyste maximalizovali zlepšení modelu za každou hodinu strávenou anotací.
Týmová spolupráce
Přiřaďte úkoly více anotátorům a sledujte shodu mezi anotátory pro zajištění konzistentní kvality štítků.
Export formátu ML
Exportujte hotové anotace přímo do COCO, VOC, YOLO a dalších populárních formátů pro okamžité trénování modelu.
Proč provozovat Label Studio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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