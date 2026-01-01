Nasaďte HedgeDoc pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source editor Markdownu pro týmy, který umožňuje společné psaní, revidování a sdílení dokumentů v reálném čase.
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Co všechno můžete s produktem HedgeDoc vytvořit
HedgeDoc je open-source editor pro společnou tvorbu v Markdownu, kde více uživatelů může současně psát a upravovat stejný dokument se sledováním pohybu kurzoru v reálném čase a okamžitou synchronizací. Kromě základního Markdownu podporuje vkládání diagramů přes Mermaid a PlantUML, matematické vzorce přes KaTeX, bloky kódu se zvýrazněním syntaxe pro více než 100 jazyků a režim prezentace, který promění jakoukoli poznámku v sadu snímků.
Vlastní implementace HedgeDocu na vašem VPS zajišťuje, že citlivá dokumentace, interní architektonická rozhodnutí a proprietární poznámky zůstanou ve vaší vlastní infrastruktuře — bez poplatků za uživatele, bez přístupu k datům třetích stran a s plnou kontrolou nad metodami ověřování včetně LDAP, OAuth a SAML pro podniková prostředí.
Hlavní funkce HedgeDoc
Spolupráce v reálném čase
Více autorů upravuje stejný dokument současně s živými pozicemi kurzoru a okamžitými aktualizacemi, čímž udržuje vzdálené týmy synchronizované bez konfliktů při slučování.
Diagramy a Matematika
Vkládejte diagramy Mermaid, Graphviz a PlantUML společně s matematickými výrazy KaTeX přímo do Markdownu, díky čemuž je HedgeDoc ideální pro technickou a akademickou dokumentaci.
Režim prezentace
Převeďte jakýkoli dokument Markdown na prezentaci jediným kliknutím, čímž eliminujete potřebu samostatného prezentačního softwaru pro interní přednášky a ukázky.
Flexibilní oprávnění
Nastavte dokumenty jako veřejné, chráněné nebo soukromé a kontrolujte, kdo je může prohlížet, komentovat nebo upravovat – od otevřených komunitních wiki po důvěrné interní specifikace.
Podpora podnikové autentizace
Integrujte se s LDAP, poskytovateli OAuth, SAML a místními účty, aby se týmy mohly přihlásit pomocí stávajících firemních přihlašovacích údajů, aniž by musely spravovat samostatná hesla.
Proč provozovat HedgeDoc u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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