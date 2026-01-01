Implementujte Bluesky Ozone s instalací jedním kliknutím.
Služba pro moderování a označování s vlastním hostingem pro síť Bluesky a další aplikace protokolu AT.
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Co všechno můžete s produktem Bluesky Ozone vytvořit
Bluesky Ozone je oficiální služba pro moderování a označování pro protokol AT, otevřenou síť, která pohání Bluesky. Kombinuje webové uživatelské rozhraní Next.js se službou na pozadí, která umožňuje moderátorům třídit hlášení, odstraňovat nebo pozastavovat obsah a účty, používat štítky a publikovat tyto štítky zpět do sítě prostřednictvím WebSockets.
Provozování vlastní instance Ozone z vás udělá stohovatelný označovač, ke kterému se uživatelé Bluesky mohou přihlásit, což komunitám, vydavatelům a výzkumníkům dává možnost utvářet to, co vidí oni a jejich členové, aniž by záviseli na jediném poskytovateli moderování. Vlastní hosting uchovává hlášení, historii štítků a politická rozhodnutí na infrastruktuře, kterou ovládáte.
Hlavní funkce Bluesky Ozone
Stohovatelné označování
Publikujte štítky, které si uživatelé Bluesky mohou zvolit, a vrstvěte tak své moderovací pohledy na výchozí síťové zásady.
Třídění zpráv
Kontrolujte, eskalujte a zpracovávejte příchozí moderační hlášení z jednotného rozhraní navrženého pro moderační týmy.
Odstranění a pozastavení
Provádět odstranění, pozastavovat účty a rušit rozhodnutí s úplnou historií auditu vázanou na identitu moderátora.
E-mailové šablony
Odesílejte e-maily s předpřipravenými šablonami pro moderování dotčeným uživatelům přímo z ovládacího panelu pro konzistentní komunikaci.
Vlastní pravidla štítků
Vytvářejte a upravujte svůj vlastní slovník štítků, aby vyhovoval specializovaným komunitám, jazykům nebo zásadám obsahu.
Proč provozovat Bluesky Ozone u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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