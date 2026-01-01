Sleva až 66 % na ManageIQ

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Open-source platforma pro správu hybridního cloudu pro virtuální stroje, kontejnery, sítě a úložiště.

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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
1 649,99
UŠETŘETE 66 %
558,99/měs.
KVM 8
1 649,99
UŠETŘETE 66 %
558,99/měs.
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem ManageIQ vytvořit

ManageIQ je open-source platforma pro správu a orchestraci cloudu — upstream projekt stojící za Red Hat CloudForms — která sjednocuje operace napříč virtuálními stroji, kontejnery, veřejnými cloudy a sítěmi pod jedinou konzolí. Objevuje infrastrukturu napříč VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud a dalšími, a poté na ni aplikuje zásady, automatizaci a zpětné účtování.

Vlastní hostování ManageIQ udržuje vaše inventární data, automatizační pracovní postupy a definice zásad na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez licenčních poplatků za uzel. Kontejner typu „vše v jednom“ sdružuje aplianci, databázi PostgreSQL a memcached, takže můžete vyhodnotit celou platformu z jediného nasazení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce ManageIQ

Inventář hybridního cloudu

Objevujte a sledujte VM, kontejnery, sítě a úložiště napříč VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure a Google Cloud z jedné konzole.

Zásady a dodržování

Definujte zásady, které automaticky detekují odchylky, vynucují označování a napravují nevyhovující úlohy napříč každým spravovaným poskytovatelem.

Automatizační engine

Spouštějte automatizaci Ruby řízenou událostmi, playbooky Ansible a schvalovací pracovní postupy pro zřizování, vyřazování a rekonfiguraci zdrojů ve velkém měřítku.

Samoobslužný katalog

Publikujte katalogy služeb s kvótami a schváleními, aby si týmy mohly vyžádat virtuální stroje, kontejnery nebo sady bez nutnosti vytvářet tikety.

Zpětné účtování a měření spotřeby

Rozúčtujte náklady na infrastrukturu nájemcům, projektům nebo oddělením s tarifními plány založenými na využití CPU, paměti, úložiště a sítě.

REST API a CLI

Ovládejte každou akci konzole z verzovaného rozhraní REST API nebo z příkazového řádku miqcli pro pracovní postupy infrastruktury ve stylu GitOps.

Proč provozovat ManageIQ u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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