Nasaďte ManageIQ jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu hybridního cloudu pro virtuální stroje, kontejnery, sítě a úložiště.
Vyberte si VPS balíček pro ManageIQ
Co všechno můžete s produktem ManageIQ vytvořit
ManageIQ je open-source platforma pro správu a orchestraci cloudu — upstream projekt stojící za Red Hat CloudForms — která sjednocuje operace napříč virtuálními stroji, kontejnery, veřejnými cloudy a sítěmi pod jedinou konzolí. Objevuje infrastrukturu napříč VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud a dalšími, a poté na ni aplikuje zásady, automatizaci a zpětné účtování.
Vlastní hostování ManageIQ udržuje vaše inventární data, automatizační pracovní postupy a definice zásad na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez licenčních poplatků za uzel. Kontejner typu „vše v jednom“ sdružuje aplianci, databázi PostgreSQL a memcached, takže můžete vyhodnotit celou platformu z jediného nasazení.
Hlavní funkce ManageIQ
Inventář hybridního cloudu
Objevujte a sledujte VM, kontejnery, sítě a úložiště napříč VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure a Google Cloud z jedné konzole.
Zásady a dodržování
Definujte zásady, které automaticky detekují odchylky, vynucují označování a napravují nevyhovující úlohy napříč každým spravovaným poskytovatelem.
Automatizační engine
Spouštějte automatizaci Ruby řízenou událostmi, playbooky Ansible a schvalovací pracovní postupy pro zřizování, vyřazování a rekonfiguraci zdrojů ve velkém měřítku.
Samoobslužný katalog
Publikujte katalogy služeb s kvótami a schváleními, aby si týmy mohly vyžádat virtuální stroje, kontejnery nebo sady bez nutnosti vytvářet tikety.
Zpětné účtování a měření spotřeby
Rozúčtujte náklady na infrastrukturu nájemcům, projektům nebo oddělením s tarifními plány založenými na využití CPU, paměti, úložiště a sítě.
REST API a CLI
Ovládejte každou akci konzole z verzovaného rozhraní REST API nebo z příkazového řádku miqcli pro pracovní postupy infrastruktury ve stylu GitOps.
Proč provozovat ManageIQ u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.