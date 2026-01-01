Nasaďte Flame v instalaci na jedno kliknutí.
Samoobslužná úvodní stránka a domácí dashboard pro váš osobní server a homelabové služby.
Vyberte si VPS balíček pro Flame
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Flame vytvořit
Flame je self-hosted startovací stránka, která promění váš server v organizované centrum pro všechny vaše aplikace a záložky. Vše je spravováno prostřednictvím vestavěného grafického rozhraní – žádné konfigurační soubory k úpravě, žádné restarty nejsou potřeba. Přidávejte aplikace, organizujte záložky a přizpůsobte si vzhled kompletně z prohlížeče.
Na rozdíl od hostovaných služeb dashboardu běží Flame kompletně na vašem vlastním VPS, čímž udržuje váš inventář služeb a záložky v soukromí. Jeho integrace s Docker štítky automaticky objevuje běžící kontejnery, takže váš dashboard zůstává aktuální, když nasazujete nové služby.
Hlavní funkce Flame
Správa pomocí GUI
Přidávejte, aktualizujte a mažte aplikace a záložky přímo z webového rozhraní bez úpravy konfiguračních souborů.
Automatické objevování Dockeru
Automaticky detekuje spuštěné kontejnery čtením štítků Docker a udržuje váš dashboard synchronizovaný s nasazenými službami.
Integrované vyhledávání
Integrovaný vyhledávací panel podporuje 11 poskytovatelů webového vyhledávání a filtruje místní aplikace a záložky v reálném čase.
Vlastní motivy
Vyberte si z 15 vestavěných barevných témat nebo si vytvořte vlastní pomocí editoru vlastních témat a přepsání CSS.
Widget počasí
Zobrazte aktuální povětrnostní podmínky na svém ovládacím panelu pomocí bezplatného klíče Weather API a vašich souřadnic polohy.
Proč provozovat Flame u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.