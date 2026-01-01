Nasaďte Overleaf jedním kliknutím.
Open-source editor LaTeXu pro spolupráci pro vědecké psaní, výzkumné práce a technické dokumenty.
Vyberte si VPS balíček pro Overleaf
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Overleaf vytvořit
Overleaf je prohlížečový kolaborativní editor LaTeXu, který používají miliony výzkumníků, akademiků a inženýrů po celém světě. Nahrazuje lokální instalace LaTeXu cloudovým prostředím, kde týmy mohou psát, kompilovat a revidovat dokumenty v reálném čase – s plnou podporou LaTeXu včetně vlastních balíčků, BibTeXu a křížových odkazů.
Vlastní hostování Overleafu na vašem vlastním VPS udržuje citlivý výzkum, proprietární rukopisy a institucionální dokumenty plně pod vaší kontrolou. Získáte stejnou kolaboraci v reálném čase a bohatý kompilační pipeline LaTeXu jako u cloudové služby, aniž by data opustila vaši infrastrukturu nebo vyžadovala předplatné SaaS na uživatele.
Hlavní funkce Overleaf
Okamžitá spolupráce
Více autorů upravuje současně stejný dokument LaTeX, přičemž se změny okamžitě zobrazují všem spolupracovníkům.
Úplná kompilace LaTeXu
Kompiluje dokumenty pomocí pdfLaTeX, XeLaTeX a LuaLaTeX, včetně podpory pro vlastní balíčky, BibTeX a Biber bibliografie.
Historie verzí
Každá uložená verze dokumentu je uchována, což vám umožňuje porovnávat změny a obnovit jakýkoli předchozí stav svého projektu.
Bohatá knihovna šablon
Vytvářejte nové dokumenty z vestavěné knihovny akademických, časopiseckých, disertačních a prezentačních šablon bez ručního nastavení.
Sledování změn
Zkontrolujte a přijměte nebo odmítněte jednotlivé úpravy od spolupracovníků, odpovídající postupům recenzního řízení používaným v akademickém publikování.
Integrace Git
Odesílejte a stahujte projekty z Git repozitářů, což umožňuje lokální pracovní postupy úprav souběžně s editorem v prohlížeči.
Proč provozovat Overleaf u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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