Implementujte SyncLounge jedním kliknutím.
Plex večírky pro sledování – pořádejte synchronizované filmové a televizní večery s přáteli a rodinou napříč několika servery Plex.
Vyberte si VPS balíček pro SyncLounge
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SyncLounge vytvořit
SyncLounge je samoobslužný koordinátor pro „společné sledování“ pro Plex Media Server. Synchronizuje přehrávání napříč několika klienty Plex v reálném čase — když jeden divák pozastaví, pozastaví se všichni; když jeden posune vpřed, všichni se dotáhnou. Každý divák streamuje ze svého vlastního serveru Plex, takže hostitel nemusí sdílet svou knihovnu ani se starat o šířku pásma — SyncLounge pouze udržuje synchronizované hodiny přehrávání a poskytuje chatovací místnost pro skupinu.
Samoobslužné hostování SyncLounge na VPS udržuje společné sledování pod vaší kontrolou, přičemž se uživatelé přihlašují prostřednictvím svých stávajících účtů Plex a připojují se ke svým vlastním serverům Plex. Volitelná podpora whitelistu omezuje vaši instanci na přátele, rodinu nebo uživatele konkrétního serveru Plex.
Hlavní funkce SyncLounge
Okamžitá synchronizace přehrávání
Akce přehrávání, pozastavení, posunu a ovládání hlasitosti se synchronizují napříč všemi účastníky v milisekundách, takže celá místnost drží krok.
Integrovaný skupinový chat
Každá místnost zahrnuje integrovaný chatový postranní panel, aby diváci mohli reagovat a diskutovat, aniž by opustili přehrávač.
Víceserverová podpora
Každý divák streamuje ze svého vlastního serveru Plex, takže hostitel nemusí sdílet přístup ke knihovně ani spotřebovávat šířku pásma pro nahrávání.
Plex Jednotné přihlášení
Uživatelé se ověřují pomocí svých stávajících účtů Plex — žádná samostatná registrace, žádné další heslo k zapamatování.
Volitelný seznam povolených přístupů
Proměnná AUTH_LIST omezuje přístup ke konkrétním uživatelským jménům Plex, e-mailům nebo ID serverových počítačů pro soukromá nasazení.
Proč provozovat SyncLounge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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