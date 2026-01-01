Instalace withoutbg jedním kliknutím.
Samohostitelný nástroj pro odstranění pozadí s AI, který zpracovává obrázky lokálně bez závislosti na cloudu nebo poplatků za obrázek.
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Co všechno můžete s produktem withoutbg vytvořit
withoutbg je aplikace pro odstranění pozadí s umělou inteligencí, kterou si hostujete sami a která spouští čtyřfázovou pipeline modelů ONNX zcela na vašem vlastním serveru. Poskytuje webové rozhraní s funkcí přetažení pro odstranění pozadí z produktových fotografií, portrétů a marketingových obrázků — aniž byste museli posílat soubory do cloudové služby nebo platit poplatky za obrázek. Tato pipeline kombinuje segmentaci ISNet, navádění Depth Anything V2, Focus Matting a model pro zpřesnění k vytvoření čistých výsledků s průhledným pozadím pouze z inference CPU.
Všechny váhy modelu jsou zabaleny uvnitř obrazu Docker, takže není nic k nastavení kromě nasazení kontejneru — žádné stahování modelů, není vyžadována GPU, žádná externí volání API na cestě zpracování.
Hlavní funkce withoutbg
Místní pipeline modelu AI
Veškeré zpracování odstranění pozadí probíhá na vašem vlastním serveru pomocí přibalených modelů ONNX – žádný obrázek se nikdy neodesílá do externí cloudové služby.
Čtyřfázové zpracování
Segmentace ISNet, navádění Depth Anything V2, Focus Matting a zpřesňující model spolupracují na vytvoření čistých okrajů u vlasů, srsti a složitých objektů.
Bez nutnosti GPU
ONNX inference s podporou CPU znamená, že jakýkoli standardní VPS může spustit kompletní pipeline modelu bez hardwaru GPU nebo nastavení CUDA.
Drag-and-drop webové uživatelské rozhraní
Rozhraní založené na Reactu umožňuje uživatelům přetahovat obrázky a stahovat výsledky s průhledným pozadím ve formátu PNG, JPEG nebo WebP bez jakékoli konfigurace.
Bez poplatků za obrázek
Vlastní hosting eliminuje poplatky za obrázek z API pro odstranění pozadí SaaS – zpracovávejte neomezený počet obrázků za pevnou cenu VPS.
Proč provozovat withoutbg u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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