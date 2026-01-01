Implementujte Memgraph instalací jedním kliknutím.
Vysoce výkonná grafová databáze v operační paměti, vytvořená pro analýzu v reálném čase na propojených datech, pracovní postupy AI a streamovací pipeline.
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Co všechno můžete s produktem Memgraph vytvořit
Memgraph je grafová databáze v paměti, navržená pro procházení v reálném čase na velkých, propojených datových sadách. Je plně kompatibilní s Cypherem — což z něj činí přímou náhradu za dotazy Neo4j — a zároveň poskytuje výrazně nižší latenci u streamovaných a událostmi řízených úloh. Přibalená knihovna MAGE přidává více než 50 modulů grafových algoritmů (PageRank, detekce komunit, nejkratší cesty a další), které běží nativně uvnitř databáze bez externích frameworků.
Toto nasazení spojuje Memgraph s Memgraph Lab, což je vizuální dotazovací rozhraní založené na prohlížeči pro psaní Cypher dotazů, prozkoumávání struktury grafu a spouštění experimentů s algoritmy. Spuštění obou na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad alokací paměti, uchováváním dat a zásadami přístupu — bez cloudových cen za uzel nebo omezení dodavatele.
Hlavní funkce Memgraph
Výkon v paměti
Grafová data jsou zcela uložena v paměti RAM, což umožňuje procházení v řádu mikrosekund a odezvy na dotazy v reálném čase i na hluboce propojených datových sadách.
Kompatibilita Cypher
Plná podpora openCypher znamená, že stávající dotazy, ovladače a nástroje Neo4j migrují s minimálními změnami v syntaxi dotazů.
Knihovna algoritmů MAGE
Více než 50 vestavěných grafových algoritmů — PageRank, centralita mezi uzly, detekce komunit, predikce propojení — spouštěných jako nativní dotazovací moduly bez externích pipeline.
Memgraph Lab UI
Vizuální rozhraní v prohlížeči pro psaní a spouštění dotazů Cypher, kontrolu topologie grafu a interaktivní prozkoumávání výsledků algoritmů.
Příjem streamovaných dat
Nativní integrace s Kafka a Pulsar umožňují nepřetržité aktualizace grafů z datových proudů událostí bez dávkových ETL pipeline nebo externích konektorů.
GraphRAG a AI paměť
Grafově strukturovaná paměť a získávání obohacuje aplikace LLM o kontext citlivý na vztahy, což umožňuje přesnější odpovědi u agentů umělé inteligence a chatbotů.
Proč provozovat Memgraph u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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