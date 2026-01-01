Nasaďte Cloudflared jedním kliknutím.
Démon Cloudflare Tunnel, který bezpečně zpřístupňuje služby internetu bez otevírání portů brány firewall.
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Co všechno můžete s produktem Cloudflared vytvořit
Cloudflared je klientský démon pro Cloudflare Tunnel, vytvářející pouze odchozí šifrovaná připojení z vašeho VPS do okrajové sítě Cloudflare. Směrováním veškerého provozu přes Cloudflare, než se dostane k vašemu zdroji, získáváte vestavěnou ochranu proti DDoS a pokrytí WAF, aniž byste kdy otevírali příchozí porty brány firewall nebo vystavovali IP adresu vašeho serveru.
Vlastní hostování démona Cloudflared na VPS poskytuje stabilní, vždy aktivní tunel, který nepodléhá omezením spolehlivosti domácích internetových připojení. Vaše tokeny Cloudflare a konfigurace tunelu jsou uloženy na infrastruktuře, kterou ovládáte, a přiložené webové uživatelské rozhraní usnadňuje počáteční nastavení a průběžnou správu bez použití příkazového řádku.
Hlavní funkce Cloudflared
Žádné příchozí porty nejsou potřeba
Všechna připojení vycházejí z vašeho serveru, čímž odpadá nutnost otevírat pravidla brány firewall nebo konfigurovat přesměrování portů NAT.
Ochrana zdrojové IP adresy
Provoz se dostává na váš server pouze přes Cloudflare, skrývá vaši IP adresu VPS před skenery a pokusy o přímý útok.
Integrovaná ochrana před DDoS
Cloudflare pohlcuje objemové útoky na okraji sítě dříve, než se jakýkoli provoz dostane k vašemu zdrojovému serveru.
Integrace Zero Trust
Spárujte tunely s Cloudflare Access pro vynucení ověřování na základě identity na jakékoli interní službě bez VPN.
Webová konfigurace
Spravujte tokeny tunelů a trasy prostřednictvím přiloženého webového rozhraní, aniž byste museli přejít na příkazový řádek.
Proč provozovat Cloudflared u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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