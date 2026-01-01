Implementujte Firefly jedním kliknutím.
Jednoduchý WireGuard VPN server s webovým rozhraním pro správu pro vytváření a správu bezpečných VPN připojení bez odborných znalostí sítí.
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Co všechno můžete s produktem Firefly vytvořit
Firefly je zjednodušený server WireGuard VPN, který kombinuje vysoce výkonnou, moderní kryptografii WireGuardu s přístupným webovým UI pro správu klientů, generování konfigurací a monitorování připojení. Eliminuje složitost tradičního nastavení WireGuardu, takže můžete mít zabezpečenou VPN spuštěnou během minut namísto hodin.
Nasazení Firefly na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazenou veřejnou IP adresu pro spolehlivý přístup k VPN, šířku pásma na podnikové úrovni bez omezování rychlosti ze strany ISP a úplnou nezávislost na poskytovatelích VPN třetích stran, kteří zaznamenávají provoz nebo trpí neočekávanými výpadky.
Hlavní funkce Firefly
Nastavení klienta jedním kliknutím
Generujte konfigurace klientů WireGuard a QR kódy pro mobilní zařízení přímo z webového rozhraní – nejsou vyžadovány žádné znalosti příkazového řádku.
Automatické SSL certifikáty
Firefly automaticky poskytuje bezplatné SSL certifikáty, čímž zabezpečuje rozhraní pro správu bez nutnosti ruční konfigurace certifikátu.
Multiplatformní klienti
Funguje se všemi oficiálními klienty WireGuard na iOS, Androidu, Windows, macOS a Linuxu – připojte jakékoli zařízení s jediným konfiguračním souborem.
Monitorování v reálném čase
Přehled zobrazuje aktivní připojení a využití šířky pásma na klienta, takže vždy víte, kdo je připojen a kolik dat využívá.
Systémový WireGuard není potřeba
Běží zcela v Dockeru, aniž by bylo nutné instalovat WireGuard na hostitelský OS, což zjednodušuje nasazení a udržuje hostitelský systém čistý.
Proč provozovat Firefly u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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