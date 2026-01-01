Nasaďte Gramps Web s instalací jedním kliknutím.
Genealogická platforma s vlastním hostingem pro vytváření, prozkoumávání a sdílení rodokmenů z libovolného prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Gramps Web vytvořit
Gramps Web je kolaborativní webové rozhraní pro Gramps, nejrozšířenější open-source genealogickou platformu. Přeměňuje vaši soukromou databázi rodokmenu na víceuživatelskou webovou aplikaci — přístupnou z jakéhokoli prohlížeče — kompletní s interaktivními grafy, mapami, fulltextovým vyhledáváním a nástroji pro analýzu DNA. Na rozdíl od cloudových genealogických služeb, které monetizují data o vaší rodinné historii, Gramps Web běží zcela na vašem vlastním VPS, čímž udržuje každý záznam předka, dokument a fotografii pod vaší plnou kontrolou.
Gramps Web používá nativní formát databáze Gramps, takže stávající data z desktopové verze Gramps se importují přímo a změny provedené prostřednictvím webového rozhraní se synchronizují zpět do desktopové aplikace. První uživatel, který se zaregistruje, se stává vlastníkem a administrátorem stromu.
Hlavní funkce Gramps Web
Interaktivní rodokmeny
Vějířové grafy, rodokmenové pohledy, stromy potomků a vizualizace časové osy nabízejí v prohlížeči různé pohledy na vaši rodinnou historii.
Plnotextové hledání
Prohledávejte okamžitě každou osobu, místo, událost, zdroj a poznámku ve vašem stromě – včetně obsahu uvnitř připojených dokumentů a médií.
Synchronizace počítače
Používá nativní formát databáze Gramps pro obousměrnou synchronizaci s desktopovou aplikací Gramps, takže úpravy na webu a v desktopové aplikaci zůstávají synchronizované.
Víceuživatelská spolupráce
Pozvěte členy rodiny s oprávněními založenými na rolích – editoři mohou přidávat záznamy, zatímco prohlížející mohou pouze procházet, čímž udržíte svá data uspořádaná.
Nástroje pro analýzu DNA
Prohlížeč chromozomů, vizualizace sdílených segmentů DNA a správa sad pro integraci dat genetické genealogie spolu s tradičními záznamy.
Proč provozovat Gramps Web u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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