Implementujte OpenSpeedTest pomocí instalace na jedno kliknutí.
Samoobslužný test rychlosti sítě HTML5 měřící stahování, nahrávání, ping a jitter bez pluginů nebo služeb třetích stran.
Vyberte si VPS balíček pro OpenSpeedTest
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenSpeedTest vytvořit
OpenSpeedTest je bezplatná, open-source HTML5 aplikace pro testování rychlosti, která běží zcela v prohlížeči, aniž by vyžadovala Flash, Javu nebo jakýkoli klientský software. Přesně měří rychlost stahování, rychlost nahrávání, ping a jitter z jakéhokoli moderního webového prohlížeče na telefonech, tabletech, chytrých televizorech a stolních počítačích.
Vlastní hostování OpenSpeedTest na vašem VPS vám poskytuje soukromý, nezaujatý měřicí bod blízko vašich hostovaných aplikací. Na rozdíl od veřejných služeb pro testování rychlosti ovlivněných vztahy s poskytovateli internetu, vaše instance měří skutečný výkon k vašemu vlastnímu serveru – ideální pro diagnostiku síťových problémů, ověřování rychlostí poskytovatele internetu a porovnávání VPN připojení bez sdílení jakýchkoli dat s třetími stranami.
Hlavní funkce OpenSpeedTest
Čistá implementace HTML5
Nevyžaduje pluginy, Flash ani Javu – funguje v jakémkoli moderním prohlížeči na jakémkoli zařízení, včetně IE10 a novějších.
Kompletní síťové metriky
Měří rychlost stahování, rychlost nahrávání, latenci pingu a jitter v rámci jednoho testu.
Lehký NGINX server
Minimální nároky na zdroje znamenají, že OpenSpeedTest funguje efektivně společně s dalšími aplikacemi na stejném VPS.
Žádné sdílení dat třetím stranám
Všechna testovací data zůstávají na vašem serveru – žádné výsledky rychlosti, IP adresy ani statistiky používání nejsou odesílány externím službám.
Responzivní design
Funguje na stolních počítačích, tabletech a mobilních zařízeních s čistým rozhraním bez reklam a výzev k prémiovému upgradu.
Proč provozovat OpenSpeedTest u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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