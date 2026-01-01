Nasaďte NocoDB: Instalace jedním kliknutím.
Open-source alternativa k Airtable, která transformuje jakoukoli SQL databázi na kolaborativní tabulku s automaticky generovanými API.
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Co všechno můžete s produktem NocoDB vytvořit
NocoDB je přední open-source alternativa k Airtable, která mění databáze PostgreSQL, MySQL a další SQL databáze v intuitivní tabulková rozhraní, která mohou netechničtí uživatelé s jistotou spravovat. Nabízí zobrazení mřížky, kanbanu, galerie, kalendáře a formulářů spolu s automaticky generovanými REST a GraphQL API, bohatými typy polí a spoluprací v reálném čase — to vše bez cen za uživatele.
Vlastní hostování NocoDB na vašem VPS zajišťuje, že citlivá obchodní data nikdy neopustí vaši infrastrukturu, eliminuje omezení cen podle počtu uživatelů a poskytuje vašemu týmu plný výkon relační databáze za no-code front-endem, který může používat kdokoli.
Hlavní funkce NocoDB
Více typů zobrazení
Přepínejte mezi zobrazeními mřížky, kanbanu, galerie, kalendáře a formuláře pro stejná data, což umožňuje každému členovi týmu pracovat ve formátu, který vyhovuje svému pracovnímu postupu.
Automaticky generované API
Každá tabulka automaticky zpřístupňuje koncové body REST a GraphQL, což umožňuje vývojářům vytvářet vlastní integrace a front-endy bez psaní backendového kódu.
Rozšířené typy polí
Přílohy, vzorce, vyhledávání, souhrny a propojené záznamy přinášejí sílu tabulkových procesorů vašim relačním datům bez složitých SQL dotazů.
Detailní řízení přístupu
Nastavte oprávnění na úrovni pracovního prostoru, základny a tabulek se správou rolí, aby každý člen týmu viděl jen to, co potřebuje.
Webhook automatizace
Automaticky spouštějte externí pracovní postupy a integrace, když se změní data, propojením NocoDB s vašimi stávajícími nástroji bez vlastního kódu.
Import Airtable
Migrujte stávající databáze Airtable, soubory CSV nebo tabulky Excel s detekcí schématu, což usnadňuje přechod bez nutnosti znovu vytvářet svá data od začátku.
Proč provozovat NocoDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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