Implementujte phpMyAdmin jedním kliknutím.
Webový administrační nástroj pro správu databází MySQL a MariaDB prostřednictvím intuitivního grafického rozhraní.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem phpMyAdmin vytvořit
phpMyAdmin je nejpoužívanější webový administrační nástroj pro databáze MySQL a MariaDB, kterému důvěřují miliony vývojářů a správců databází již více než dvě desetiletí. Poskytuje komplexní grafické rozhraní pro procházení dat, provádění SQL dotazů, správu tabulek a indexů, správu uživatelských oprávnění a import či export dat — to vše bez přístupu z příkazového řádku.
Toto nasazení funguje v režimu libovolného serveru, což vám umožňuje připojit se k jakékoli instanci MySQL nebo MariaDB zadáním přihlašovacích údajů při přihlášení. Vlastní hostování phpMyAdminu na vašem vlastním VPS udržuje databázový provoz ve vaší síti a poskytuje vždy dostupný přístup zabezpečený protokolem HTTPS.
Hlavní funkce phpMyAdmin
Vizuální správa databáze
Procházejte, vyhledávejte, upravujte a mažte záznamy napříč databázemi a tabulkami prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.
Editor SQL dotazů
Spouštějte dotazy se zvýrazňováním syntaxe, automatickým doplňováním a vizuálním nástrojem pro tvorbu dotazů pro složité operace.
Import a export
Přesouvejte data dovnitř a ven pomocí SQL, CSV, XML, JSON a dalších populárních formátů s konfigurovatelnými možnostmi.
Správa uživatelských oprávnění
Vytvářejte a spravujte databázové uživatelské účty s podrobnými kontrolami oprávnění napříč servery MySQL.
Víceserverová podpora
Připojte se k různým instancím MySQL a MariaDB z jediné instalace phpMyAdmin pomocí režimu libovolného serveru.
Monitorování serveru
Zobrazte statistiky databáze a tabulek, sledujte metriky stavu serveru a monitorujte výkon v reálném čase.
Proč provozovat phpMyAdmin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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