Implementujte Plex jedním kliknutím.
Světově nejoblíbenější vlastní mediální server pro streamování filmů, televizních pořadů, hudby a fotografií na jakékoli zařízení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Plex vytvořit
Plex promění vaši osobní mediální sbírku v uhlazenou streamovací službu, která konkuruje Netflixu nebo Spotify. Automaticky načítá obrázky plakátů, popisy, detaily o obsazení a hodnocení pro vaše filmy, televizní pořady a hudbu — a promění tak nezpracované soubory v krásně uspořádanou knihovnu přístupnou z jakéhokoli zařízení nebo místa.
Vlastní hostování Plexu na vašem vlastním VPS vám poskytuje nepřetržitou dostupnost 24 hodin denně bez závislosti na dostupnosti domácího internetu, vyhrazený procesor pro plynulé překódování více souběžných streamů a šířku pásma pro nahrávání na podnikové úrovni, takže se vzdálený přístup nikdy neseká — a to ani u 4K obsahu.
Hlavní funkce Plex
Univerzální podpora zařízení
Nativní aplikace pro iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, chytré televize, herní konzole a webové prohlížeče zajišťují, že vaše knihovna je dostupná z každé obrazovky, kterou vlastníte.
Automatická metadata
Plex automaticky načítá plakáty, hodnocení, informace o obsazení a popisy z TMDb, TVDb a MusicBrainz a přeměňuje nezpracované soubory na profesionálně katalogizovanou sbírku.
Hardware transkódování
Akcelerace Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC a AMD AMF převádí video v reálném čase, takže jakékoli zařízení může přehrávat jakýkoli formát bez ukládání do vyrovnávací paměti nebo ztráty kvality.
Živá TV a DVR
Spárujte Plex s kompatibilním tunerem pro nahrávání bezplatného pozemního vysílání, čímž vytvoříte osobní DVR, které nahradí kabelovou televizi bezplatnými místními kanály a sledováním s časovým posunem.
Spravované uživatelské účty
Vytvořte samostatné profily pro každého člena rodiny s individuální historií sledování, rodičovskou kontrolou a filtry hodnocení obsahu – vše spravované z jednoho administrátorského panelu.
Proč provozovat Plex u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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