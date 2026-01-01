Nasaďte Bookshelf s instalací na jedno kliknutí.
Aktivní komunitní oživení Readarr pro automatizaci správy knihovny e-knih a audioknih.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bookshelf vytvořit
Bookshelf je komunitně udržovaný nástupce Readarr, postavený na stejném arr frameworku, který pohání Sonarr a Radarr. Monitoruje vaše oblíbené autory, sleduje nová vydání a automaticky stahuje a organizuje knihy prostřednictvím vašich stávajících stahovacích klientů – včetně qBittorrent, Transmission, SABnzbd a NZBGet – než je uloží do vaší knihovny Calibre nebo Calibre-Web s čistými metadaty.
Provozování Bookshelf na VPS udržuje službu v chodu 24 hodin denně, takže vydání jsou zachycena v okamžiku, kdy se objeví, aniž by záviselo na tom, zda je domácí počítač online. Perzistentní svazky zachovávají vaše seznamy autorů, profily kvality a historii stahování napříč aktualizacemi kontejnerů.
Hlavní funkce Bookshelf
Automatizované sledování autorů
Sledujte celé bibliografie autorů a série, takže každé nové vydání je automaticky zařazeno do fronty ke stažení bez ručního vyhledávání.
Víceformátová podpora e-knih
Zpracovává formáty EPUB, MOBI, AZW3, PDF a audioknih, včetně M4B, a poskytuje vám tak jeden nástroj pro celou vaši digitální knihovnu.
Stáhnout klientskou integraci
Připojuje se k qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd a NZBGet, takže knihy přistanou ve vaší knihovně prostřednictvím libovolného klienta, kterého již používáte.
Synchronizace knihovny Calibre
Integruje se přímo s Calibre a Calibre-Web pro automatický import nových akvizic s konzistentními metadaty a pojmenováním složek.
Správa profilů kvality
Definujte preferované formáty a záložní možnosti podle profilu, čímž zajistíte, že stahování splňuje vaše standardy kvality bez ručního zásahu.
Proč provozovat Bookshelf u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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