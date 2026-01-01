Instalace Paymenteru jedním kliknutím
Open-source platforma pro správu fakturace a předplatného, vytvořená pro hostingové společnosti, s integracemi Stripe, PayPal a automatického zřizování.
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Co všechno můžete s produktem Paymenter vytvořit
Paymenter je open-source fakturační platforma vytvořená speciálně pro hostingové společnosti a poskytovatele služeb, kteří potřebují profesionální správu předplatného bez poplatků za transakci nebo nákladů na proprietární licence. Zvládá celý životní cyklus zákazníka – od poskytování služeb přes generování faktur až po inkaso plateb – s nativními integracemi pro Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk a DirectAdmin. Postavený na Laravelu s přehledným administrátorským panelem, Paymenter dává hostingovým firmám flexibilitu přizpůsobit si každý aspekt jejich fakturačního procesu.
Vlastní hostování Paymenteru na vašem VPS znamená žádné transakční přirážky, žádné limity zákazníků a úplnou kontrolu nad platformou. MariaDB a Redis běží lokálně pro rychlé dokončení objednávek a responzivní administrátorské operace, zatímco licence MIT vám umožňuje platformu upravovat a rozšiřovat tak, aby odpovídala vašemu přesnému obchodnímu modelu.
Hlavní funkce Paymenter
Správa předplatného
Spravujte opakovanou fakturaci s flexibilními cykly, automatickými připomenutími obnovení a poměrným účtováním, aby zákazníkům bylo vždy přesně účtováno za služby, které využívají.
Automatické zajištění
Nové objednávky služeb automaticky zřizují zdroje prostřednictvím integrací Pterodactyl, cPanel, Plesk nebo DirectAdmin, čímž eliminují ruční nastavení mezi platbou a doručením.
Více platebních bran
Přijímejte platby prostřednictvím Stripe, PayPal a Mollie standardně, čímž zákazníkům poskytnete platební možnosti, které upřednostňují, bez nutnosti vlastní integrace.
Zákaznický samoobslužný portál
Zákazníci spravují své služby, faktury a údaje o účtu prostřednictvím značkového portálu, což snižuje objem požadavků na podporu pro běžné dotazy ohledně fakturace.
Rozšiřitelný systém pluginů
Přidejte vlastní integrace, platební brány a moduly pro zřizování prostřednictvím architektury pluginů bez úpravy kódu základní platformy.
Proč provozovat Paymenter u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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