Implementujte Mailtrain jednoklikovou instalací.
Self-hostovaná platforma pro newslettery pro vytváření, plánování a odesílání hromadných e-mailových kampaní na seznamy odběratelů.
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Co všechno můžete s produktem Mailtrain vytvořit
Mailtrain je open-source self-hosted aplikace pro newslettery postavená na Node.js s podporou pro rozsáhlé e-mailové kampaně. Poskytuje kompletní správu seznamů odběratelů, segmentaci, e-mailové šablony založené na MJML, A/B testování, automatizaci kampaní a podrobné analýzy — vše běžící na infrastruktuře, kterou kontrolujete.
Na rozdíl od SaaS e-mailových platforem, které účtují poplatky za odběratele nebo za odeslání, vám Mailtrain poskytuje neomezenou kapacitu odesílání prostřednictvím vašeho vlastního SMTP poskytovatele. Vaše data odběratelů, historie kampaní a analýzy zapojení zůstávají na vašem vlastním VPS, bez poplatků za jednotlivé e-maily a bez vendor lock-in. Toto nasazení zahrnuje MariaDB, Redis a MongoDB pro kompletní okamžitý provoz.
Hlavní funkce Mailtrain
Správa seznamu odběratelů
Vytvářejte a spravujte více seznamů odběratelů s vlastními poli, segmentací a automatickou hygienou seznamu, abyste udrželi své publikum organizované.
Automatizace kampaní
Vytvářejte spouštěné e-mailové sekvence a kampaně založené na RSS, které se automaticky odesílají na základě akcí odběratelů nebo plánovaných intervalů.
MJML e-mailové šablony
Navrhujte responzivní e-mailové šablony pomocí frameworku MJML přímo v prohlížeči s vestavěným vizuálním editorem pro pixelově přesné rozvržení.
A/B testování
Provádějte A/B testy na předmětech e-mailů a obsahu k optimalizaci míry otevření a míry prokliku před odesláním celému seznamu.
Analytika kampaní
Sledujte otevření, kliknutí, odhlášení a nedoručení u každé kampaně pomocí podrobných reportů, abyste mohli měřit a zlepšovat výkon e-mailů v průběhu času.
Víceuživatelský přístup
Umožněte členům týmu přístup založený na rolích s detailními oprávněními a hierarchickými jmennými prostory pro správu kampaní napříč odděleními nebo klienty.
Proč provozovat Mailtrain u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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