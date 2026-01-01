Nasaďte WireMock instalací jedním kliknutím.
Server pro simulaci REST služeb, testování okrajových případů a paralelní vývoj, který odpovídá průmyslovým standardům HTTP API.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WireMock vytvořit
WireMock je open-source simulátor HTTP API, který umožňuje vývojovým týmům nahradit skutečné služby programovatelnými mocky. Definujte stubs prostřednictvím REST API nebo souborů JSON, shodujte příchozí požadavky podle URL, hlaviček, parametrů dotazu, souborů cookie nebo obsahu těla a vracejte dynamické odpovědi generované pomocí šablonování Handlebars. Zaznamenávejte skutečný provoz a přehrávejte jej později pro reprodukci produkčních scénářů offline.
Vlastní hostování WireMocku na vašem vlastním VPS poskytuje každému týmu sdílené mockovací prostředí pro testování kontraktů, demo data, náhražky API třetích stran a chaotické scénáře, jako je vstřikování latence nebo chybně formátované datové zprávy. Perzistentní svazky udržují vaše definice mapování, soubory odpovědí a vlastní rozšíření nedotčené napříč opětovnými nasazeními, takže vaše testovací přípravky cestují se serverem.
Hlavní funkce WireMock
Flexibilní párování požadavků
Porovnávejte příchozí HTTP požadavky s vzory URL, hlavičkami, parametry dotazu, soubory cookie a obsahem těla JSON nebo XML pro přesný výběr stubu.
Dynamické šablonování odpovědí
Generujte odpovědi dynamicky pomocí šablon Handlebars s přístupem k datům požadavků, náhodným hodnotám, datumům a vlastním pomocným funkcím.
Nahrát a přehrát
Zachyťte živý provoz proti skutečnému upstreamu a později přehrajte zaznamenané interakce k reprodukci scénářů bez síťových závislostí.
Simulace poruch a latence
Vstřikujte konfigurovatelná zpoždění, přerušená připojení a chybně formátované datové pakety, abyste otestovali, jak vaše aplikace zvládá nespolehlivé navazující služby.
Stavové scénáře
Modelujte vícekrokové pracovní postupy pomocí stavových automatů tak, aby stejný koncový bod mohl vracet různé odpovědi v závislosti na předchozích interakcích.
Administrátorské REST API
Spravujte stuby, žurnály požadavků, scénáře a nahrávky programově prostřednictvím administrátorského API pro automatizaci CI/CD a integraci nástrojů.
Proč provozovat WireMock u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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