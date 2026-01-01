Sleva až 69 % na WireMock

Nasaďte WireMock instalací jedním kliknutím.

Server pro simulaci REST služeb, testování okrajových případů a paralelní vývoj, který odpovídá průmyslovým standardům HTTP API.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte WireMock instalací jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem WireMock vytvořit

WireMock je open-source simulátor HTTP API, který umožňuje vývojovým týmům nahradit skutečné služby programovatelnými mocky. Definujte stubs prostřednictvím REST API nebo souborů JSON, shodujte příchozí požadavky podle URL, hlaviček, parametrů dotazu, souborů cookie nebo obsahu těla a vracejte dynamické odpovědi generované pomocí šablonování Handlebars. Zaznamenávejte skutečný provoz a přehrávejte jej později pro reprodukci produkčních scénářů offline.

Vlastní hostování WireMocku na vašem vlastním VPS poskytuje každému týmu sdílené mockovací prostředí pro testování kontraktů, demo data, náhražky API třetích stran a chaotické scénáře, jako je vstřikování latence nebo chybně formátované datové zprávy. Perzistentní svazky udržují vaše definice mapování, soubory odpovědí a vlastní rozšíření nedotčené napříč opětovnými nasazeními, takže vaše testovací přípravky cestují se serverem.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce WireMock

Flexibilní párování požadavků

Porovnávejte příchozí HTTP požadavky s vzory URL, hlavičkami, parametry dotazu, soubory cookie a obsahem těla JSON nebo XML pro přesný výběr stubu.

Dynamické šablonování odpovědí

Generujte odpovědi dynamicky pomocí šablon Handlebars s přístupem k datům požadavků, náhodným hodnotám, datumům a vlastním pomocným funkcím.

Nahrát a přehrát

Zachyťte živý provoz proti skutečnému upstreamu a později přehrajte zaznamenané interakce k reprodukci scénářů bez síťových závislostí.

Simulace poruch a latence

Vstřikujte konfigurovatelná zpoždění, přerušená připojení a chybně formátované datové pakety, abyste otestovali, jak vaše aplikace zvládá nespolehlivé navazující služby.

Stavové scénáře

Modelujte vícekrokové pracovní postupy pomocí stavových automatů tak, aby stejný koncový bod mohl vracet různé odpovědi v závislosti na předchozích interakcích.

Administrátorské REST API

Spravujte stuby, žurnály požadavků, scénáře a nahrávky programově prostřednictvím administrátorského API pro automatizaci CI/CD a integraci nástrojů.

Proč provozovat WireMock u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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