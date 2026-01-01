Implementujte LiteLLM jedním kliknutím.
Jednotná AI brána, která poskytuje přístup k API kompatibilnímu s OpenAI pro více než 100 LLM od jakéhokoli poskytovatele.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LiteLLM vytvořit
LiteLLM je open-source AI brána, která každému LLM poskytuje stejné API kompatibilní s OpenAI, takže vaše aplikace mohou přepínat mezi OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock a více než 100 dalšími poskytovateli bez změn kódu. Zajišťuje vyrovnávání zátěže, automatické převzetí služeb při selhání, správu virtuálních klíčů API, sledování výdajů a omezování rychlosti z jediného administračního rozhraní.
Vlastní hostování LiteLLM udržuje vaše klíče API a data o využití ve vaší vlastní infrastruktuře, eliminuje omezování a limity rychlosti sdílených proxy služeb a poskytuje vašemu týmu centrální řídicí panel pro veškeré využití LLM — což je zásadní pro organizace, které ve velkém měřítku spravují náklady na AI a dodržování předpisů.
Hlavní funkce LiteLLM
100+ LLM poskytovatelů
Získejte přístup k OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock a desítkám dalších prostřednictvím jediného sjednoceného API koncového bodu.
Vyrovnávání zátěže a převzetí služeb při selhání
Rozdělte požadavky mezi více poskytovatelů a automaticky přepněte na zálohy, když je poskytovatel nedostupný.
Sledování výdajů a rozpočty
Monitorujte náklady na LLM v reálném čase a nastavte rozpočtové limity pro uživatele nebo týmy, abyste zabránili nekontrolovatelným výdajům za API.
Virtuální správa klíčů
Vydávejte virtuální API klíče s definovaným rozsahem týmům a aplikacím s detailními kontrolami přístupu a sledováním využití.
Pokročilé směrování
Směrujte požadavky podle ceny, latence nebo vlastních pravidel, abyste vždy používali nejlepší model pro každý typ požadavku.
Proč provozovat LiteLLM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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