Implementujte NocoBase jedním kliknutím.
Rozšiřitelná open-source no-code platforma pro vytváření interních nástrojů a firemních aplikací s architekturou založenou na pluginech.
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Co všechno můžete s produktem NocoBase vytvořit
NocoBase je open-source no-code/low-code platforma, která klade důraz na škálovatelnost a kombinuje vizuální rozhraní s architekturou založenou na pluginech, takže citizen developeři i inženýři mohou efektivně spolupracovat. Její engine pro datové modelování, drag-and-drop UI builder a nástroje pro automatizaci pracovních postupů pokrývají vše od jednoduchých CRUD aplikací až po komplexní multi-tenant obchodní aplikace.
Vlastní hostování NocoBase na vašem VPS odstraňuje ceny za uživatele, udržuje citlivá obchodní data na vaší vlastní infrastruktuře a dává vývojovým týmům svobodu instalovat vlastní pluginy a integrovat se s interními systémy bez jakýchkoli omezení dodavatele.
Hlavní funkce NocoBase
Vizuální datové modelování
Definujte tabulky, pole a komplexní vztahy prostřednictvím vizuálního rozhraní, s podporou všech běžných typů polí včetně příloh, vzorců a vyhledávání.
Drag & drop nástroj pro tvorbu uživatelského rozhraní
Navrhujte responzivní aplikační rozhraní uspořádáním bloků a komponent na plátně, bez nutnosti front-end kódu pro standardní rozvržení.
Pluginová architektura
Rozšiřte platformu pomocí komunitních nebo vlastních pluginů pro nové typy polí, akce a integrace bez úpravy základní aplikace.
Automatizace pracovních postupů
Vytvářejte vizuálně podmíněné obchodní procesy a schvalovací toky, spouštějte akce při změnách dat, aniž byste museli psát backendovou logiku od nuly.
Oprávnění na základě rolí
Řízení přístupu k datům a prvkům uživatelského rozhraní na úrovni rolí, podporující víceklientství a izolaci na úrovni oddělení v rámci jedné instalace.
Automaticky generované API
Každý datový model automaticky zpřístupňuje koncové body REST API, což umožňuje integraci s externími systémy a vlastními front-endy bez dodatečného vývoje.
Proč provozovat NocoBase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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