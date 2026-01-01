Nasaďte SolidInvoice jedním kliknutím.
Open-source fakturační aplikace založená na Symfony pro živnostníky a malé podniky pro správu klientů, nabídek a plateb.
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Co všechno můžete s produktem SolidInvoice vytvořit
SolidInvoice je open-source fakturační aplikace postavená na frameworku Symfony, navržená pro freelancery, konzultanty a malé podniky, kteří potřebují čistý, zaměřený fakturační nástroj bez měsíčních poplatků za SaaS. Pokrývá celý pracovní postup od nabídky po platbu: spravujte klienty a kontakty, posílejte nabídky, které se převádějí na faktury, sledujte platby a konfigurujte daně a měny tak, aby odpovídaly vaší jurisdikci.
Self-hosting SolidInvoice na vašem vlastním VPS udržuje záznamy klientů, historii faktur a platební data na infrastruktuře, kterou kontrolujete — žádné poplatky za uživatele, žádné poplatky za fakturu a žádný přístup třetích stran k citlivým finančním informacím. Průvodce prvním spuštěním vás provede nastavením databáze a vytvořením počátečního administrátorského účtu a přibalená služba MySQL ukládá všechna transakční data za HTTPS spravovaným Traefikem od prvního nasazení.
Hlavní funkce SolidInvoice
Cenové nabídky a faktury
Vytvářejte profesionální cenové nabídky, které jedním kliknutím převedete na faktury, čímž eliminujete duplicitní zadávání dat v rámci pracovního postupu od prodeje po fakturaci.
Správa zákazníků
Sledujte klienty, kontakty a kreditní zůstatky v centrálním adresáři s historií faktur pro každého klienta a neuhrazenými zůstatky.
Pravidelné faktury
Naplánujte opakované faktury pro klienty s paušální platbou a fakturaci předplatného, s automatickým generováním v cyklu, který definujete.
Sledování plateb
Zaznamenávejte částečné a plné platby proti fakturám, s vestavěnou podporou pro připojitelné platební brány, jako jsou Stripe a PayPal.
Více měn a daně
Fakturujte mezinárodním klientům v jejich místní měně a nastavte více daňových sazeb pro správu DPH, GST a regionálních daňových struktur.
Vytvořeno na Symfony
Poháněno vyzrálým PHP frameworkem Symfony, poskytujícím stabilní, rozšiřitelný základ s dlouhodobou historií údržby.
Proč provozovat SolidInvoice u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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