Implementujte Scada-LTS jedním kliknutím.
Open-source webový systém SCADA pro průmyslové monitorování, dashboardy, alarmy a řízení zařízení na základě protokolů.
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Co všechno můžete s produktem Scada-LTS vytvořit
Scada-LTS je systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) založený na Javě a navržený pro webové prostředí, určený pro inženýry, kteří potřebují monitorovat a ovládat průmyslové vybavení z prohlížeče. Vychází z osvědčené kódové základny Mango Automation a je dodáván s grafickým editorem zobrazení, historickým záznamem dat, správou alarmů, skriptováním a vestavěnými ovladači pro Modbus, SNMP, OPC a další průmyslové protokoly – bez proprietárních licencí nebo poplatků za tagy.
Vlastní hostování Scada-LTS na vašem vlastním VPS udržuje procesní data, přihlašovací údaje zařízení a aktivitu operátorů zcela ve vaší infrastruktuře, zatímco zpřístupňuje dashboardy terénním týmům přes standardní HTTPS, aniž by vystavoval PLC veřejnému internetu.
Hlavní funkce Scada-LTS
Víceprotokolové ovladače
Nativní zdroje dat Modbus, SNMP, OPC, HTTP a SQL se připojují k PLC, senzorům a stávajícím systémům bez bran třetích stran.
Grafický editor zobrazení
Tvůrce zobrazení metodou drag-and-drop umožňuje inženýrům vytvářet živé simulační diagramy, měřidla a grafy trendů přímo v prohlížeči.
Alarmy a obsluha událostí
Konfigurovatelné úrovně alarmů s e-mailem, skriptováním a akcemi nastavených hodnot přeměňují anomálie v automatizované reakce v celém závodě.
Záznam historických dat
Každý datový bod je opatřen časovou značkou a uložen v MySQL, což umožňuje dlouhodobou analýzu trendů, zprávy a regulační auditní záznamy.
Skriptování a meta body
Meta body a obsluhy událostí založené na JavaScriptu vypočítávají odvozené hodnoty, KPI a vlastní logiku bez externích služeb.
Web-nativní architektura
Běží v Apache Tomcatu s plně prohlížečovým uživatelským rozhraním, takže operátoři přistupují k řídicím panelům z jakéhokoli zařízení v síti.
Proč provozovat Scada-LTS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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