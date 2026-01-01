Implementujte Inkscape s instalací na jedno kliknutí.
Bezplatný editor vektorové grafiky s otevřeným zdrojovým kódem, přístupný z jakéhokoli prohlížeče prostřednictvím cloudového desktopového prostředí.
Vyberte si VPS balíček pro Inkscape
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Inkscape vytvořit
Inkscape představuje přední bezplatný open-source editor vektorové grafiky pro tvorbu log, ikon, ilustrací a technických schémat ve formátu SVG. Tato šablona provozuje plnou desktopovou aplikaci Inkscape přes KasmVNC, díky čemuž je přístupná z jakéhokoli moderního prohlížeče, aniž byste museli cokoli instalovat lokálně.
Provozování Inkscapu na VPS vám poskytuje trvalé pracovní prostředí pro design, které je s vámi napříč zařízeními. Vaše vlastní rozšíření, palety, šablony a soubory projektů jsou vždy k dispozici a prostředí je zabezpečeno protokolem HTTPS s ověřováním heslem — bez nutnosti VPN nebo synchronizace s desktopem.
Hlavní funkce Inkscape
Desktop dostupný v prohlížeči
Plná aplikace Inkscape běží ve vašem prohlížeči prostřednictvím KasmVNC, což vám dává přístup k vašemu návrhovému pracovnímu prostoru z jakéhokoli zařízení.
Nativní editace SVG
Inkscape pracuje přímo s geometrií SVG, takže grafika se škáluje na jakékoli rozlišení bez ztráty kvality – ideální pro web a tisk.
Pokročilé úpravy uzlů
Přesné nástroje pro manipulaci s Bézierovými křivkami a uzly vám dávají plnou kontrolu nad cestami pro detailní ilustrace a práci s ikonami.
Rozšíření a skriptování
Stovky vestavěných a komunitních rozšíření umožňují automatizaci, vlastní efekty a integrace pracovních postupů přímo v Inkscape.
Trvalý pracovní prostor
Soubory projektu, písma, palety a nastavení přetrvávají napříč relacemi ve jmenovaném svazku Dockeru, přežívajíce restarty a aktualizace kontejnerů.
Proč provozovat Inkscape u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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