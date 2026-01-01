Nasaďte Trek jedním kliknutím.
Plánovač cest pro spolupráci v reálném čase s vlastním hostingem, s interaktivními mapami, rozpočty, balicími seznamy, deníky a asistencí umělé inteligence.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Trek vytvořit
Trek je open-source platforma pro plánování cest s vlastním hostingem, která kombinuje spolupráci v reálném čase se vším, co potřebujete k organizaci cesty v jediném rozhraní. Drag-and-drop plánovače dnů, interaktivní mapy s fotografickými značkami, předpovědi počasí, rozpočty ve více měnách, seznamy na balení a cestovní deník ve stylu časopisu – to vše se nachází vedle rezervací, úložiště dokumentů a exportu do PDF.
Na rozdíl od komerčních plánovacích aplikací, které uzamykají vaše itineráře a fotografie za úrovněmi předplatného, Trek běží zcela na infrastruktuře, kterou ovládáte. Synchronizace WebSocket v reálném čase udržuje společníky a členy rodiny koordinované, jak se plány vyvíjejí, volitelné jednotné přihlášení OIDC se integruje s existujícími poskytovateli identit a vestavěný server MCP umožňuje asistentům AI pomáhat s plánováním, balením a rozpočtem, aniž by odesílali citlivá data třetím stranám.
Hlavní funkce Trek
Spolupráce v reálném čase
Synchronizace WebSocket okamžitě posílá každou úpravu itineráře, poznámku a změnu rozpočtu každému připojenému cestovateli, takže spoluplánovači vždy vidí stejný plán.
Interaktivní cestovní mapy
Mapy Leaflet nebo Mapbox GL s 3D budovami, terénem, vizualizací tras, fotografickými značkami a shlukováním mění ploché itineráře ve vizuální plán.
Rozpočty a balicí seznamy
Sledování výdajů podle kategorií s rozdělením na osobu a den, podporou více měn, šablonami balicích seznamů a volitelným sledováním hmotnosti zavazadel.
Cestovní deník a atlas
Zaznamenávejte cesty do deníku ve stylu časopisu s fotografiemi a náladami a vizualizujte navštívené země, série a statistiky na mapě světa.
SSO a 2FA
Připojte libovolného poskytovatele OIDC – Google, Apple, Authentik, Keycloak – a chraňte účty pomocí dvoufaktorového ověřování na bázi TOTP a záložních kódů.
AI prostřednictvím MCP serveru
Server MCP ověřený pomocí OAuth 2.1 se 150+ nástroji umožňuje AI asistentům vytvářet cesty, balicí seznamy a spravovat rozpočty s oprávněními s vymezeným rozsahem.
Proč provozovat Trek u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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