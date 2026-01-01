Nasaďte WatchState jedním kliknutím.
Samoobslužný synchronizační engine, který udržuje historii sledování synchronizovanou napříč backendy Plex, Jellyfin a Emby.
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Co všechno můžete s produktem WatchState vytvořit
WatchState je open-source nástroj vytvořený pro domácnosti, které provozují více než jeden mediální server. Namísto spoléhání se na Trakt nebo jiné služby třetích stran komunikuje přímo s API Plexu, Jellyfinu a Emby, aby udržel stavy přehrávání, pozice pro pokračování a historii sledování konzistentní napříč každým backendem, který připojíte.
Vlastní hostování WatchState na vašem vlastním VPS udržuje tokeny účtů, data o sledování a provoz webhooků zcela pod vaší kontrolou. Kontejner obsahuje webové uživatelské rozhraní pro přidávání backendů, podporuje synchronizaci typu mnoho k mnoha nebo jednosměrnou synchronizaci a kombinuje plánované importy s událostmi webhooků v reálném čase, takže se změny projeví během několika sekund.
Hlavní funkce WatchState
Synchronizace více backendů
Synchronizujte stav sledování mnoho k mnoha nebo jednosměrně napříč servery Plex, Jellyfin a Emby z jednoho ovládacího panelu.
Aktualizace řízené webhookem
Přijímat události přehrávání, pozastavení a scrobble přímo z každého backendu, takže se historie sledování projeví během několika sekund namísto čekání na skenování.
Víceuživatelské identity
Mapujte několik uživatelů napříč různými servery ke sdíleným identitám a udržujte každého člena rodiny v synchronizaci, aniž by se křížily historie.
Přenosné zálohy
Exportujte kompletní stav každého backendu do přenosného formátu, který můžete později obnovit nebo migrovat na jiný server.
Knihovní kontroly parity
Detekujte nespárované, nesouhlasné nebo zastaralé záznamy a odhalte rozdíly mezi backendy, abyste mohli opravit metadata, než způsobí konflikty synchronizace.
Shoda cesty
Přiřaďte položky podle sdílených mediálních cest, pokud externí ID chybí nebo jsou nespolehlivá, ideální pro knihovny rozprostřené napříč více backendy.
Proč provozovat WatchState u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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