Implementujte GoCD jedním kliknutím.
Open-source server pro kontinuální doručování s výkonným modelováním pipeline, mapováním hodnotového toku a správou závislostí pro komplexní pracovní postupy vydávání.
Vyberte si VPS balíček pro GoCD
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GoCD vytvořit
GoCD je server pro kontinuální dodávku vyvinutý společností ThoughtWorks, který přesahuje základní CI (kontinuální integraci) a modeluje kompletní pipeline pro dodávku softwaru. Jeho hlavní síla spočívá ve schopnosti definovat komplexní pipeline s fan-in a fan-out závislostmi, což týmům umožňuje přesně znázornit, jak se kód pohybuje od commitem k produkci napříč několika fázemi, prostředími a paralelními větvemi.
Zobrazení Value Stream Map poskytuje týmům vizualizaci každého buildu a nasazení v reálném čase napříč celou pipeline, což usnadňuje identifikaci úzkých míst a pochopení stavu jakéhokoli vydání. GoCD běží na odlehčené architektuře server-agent, takže kapacita buildu se škáluje jednoduše přidáním dalších agentů. Vlastní hosting zajišťuje, že vaše konfigurace pipeline, artefakty a historie nasazení zůstanou plně pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce GoCD
Mapování hodnotového toku
Vizualizujte každou sestavu a nasazení napříč celým procesem v reálném čase, díky čemuž jsou úzká místa a stav vydání okamžitě viditelné.
Modelování pipeline
Modelujte složité závislosti typu fan-in a fan-out mezi pipeline, aby přesně znázorňovaly, jak kód proudí od commitem po produkci.
Paralelní provádění
Spouštějte více fází a úloh paralelně v rámci pipeline, abyste zkrátili dobu sestavování a maximalizovali využití infrastruktury.
Škálování založené na agentech
Přidejte agenty sestavení pro horizontální škálování kapacity – každý agent přebírá úlohy ze serveru a spouští je nezávisle.
Pipeline jako kód
Ukládejte konfigurace pipeline ve svém git repozitáři a nechte GoCD automaticky synchronizovat a aplikovat změny při každém pushi.
Proč provozovat GoCD u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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