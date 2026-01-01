Nasaďte Keycloak jedním kliknutím.
Open-source správa identit a přístupu podnikové úrovně s podporou SSO, OAuth2 a SAML.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Keycloak vytvořit
Keycloak je prověřená open-source platforma pro správu identit a přístupu, vyvinutá společností Red Hat a přijatá do CNCF. Zajišťuje jednotné přihlášení, vícefaktorové ověřování, přihlášení přes sociální sítě, federaci LDAP/Active Directory a řízení přístupu na základě rolí — čímž eliminuje potřebu vytvářet vlastní autentizační systémy pro každou aplikaci, kterou nasadíte.
Vlastní hostování Keycloaku na vašem VPS vám dává úplné vlastnictví citlivých uživatelských přihlašovacích údajů a dat relací, a zároveň se vyhnete cenám za uživatele u cloudových služeb IAM. Toto nasazení využívá PostgreSQL pro produkční perzistenci, díky čemuž je vhodné pro zabezpečení reálných pracovních zátěží od prvního dne.
Hlavní funkce Keycloak
Single Sign-On
Umožněte uživatelům ověřit se jednou a přistupovat ke všem připojeným aplikacím bez opětovného zadávání přihlašovacích údajů, čímž se snižuje tření a zlepšuje úroveň zabezpečení.
Vícefaktorové ověřování
Přidejte OTP, WebAuthn a vlastní autentizátory do jakéhokoli přihlašovacího toku bez úpravy svých aplikací.
Zprostředkování identit
Delegujte ověřování na Google, GitHub, Azure AD nebo na jakéhokoli poskytovatele OIDC/SAML a zároveň udržujte svou uživatelskou databázi centrální.
Uživatelská federace
Synchronizujte a ověřujte uživatele z existujících serverů LDAP nebo Active Directory bez migrace adresáře.
Jemnozrnná autorizace
Definujte role, skupiny a oprávnění na úrovni zdrojů napříč několika izolovanými oblastmi pro víceuživatelská nasazení.
Proč provozovat Keycloak u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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