Nasaďte Aptabase jedním kliknutím.
Open-source analytická platforma s důrazem na soukromí pro mobilní, desktopové a webové aplikace s lehkou integrací SDK.
Vyberte si VPS balíček pro Aptabase
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Aptabase vytvořit
Aptabase je open-source analytická platforma zaměřená na soukromí, vytvořená pro vývojáře mobilních, desktopových a webových aplikací. Na rozdíl od nástrojů pro analýzu webových stránek, které sledují zobrazení stránek, se Aptabase zaměřuje na sledování událostí založené na SDK — vývojáři vybavují své aplikace lehkými SDK pro Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri a další, aby zachytili pojmenované události s volitelnými vlastnostmi. Výsledkem je dashboard s vysokou informační hodnotou, ukazující, co uživatelé skutečně dělají uvnitř vaší aplikace, bez souborů cookie, fingerprintingu nebo sledování napříč weby.
Vlastní hostování Aptabase na VPS udržuje všechna analytická data na vaší vlastní infrastruktuře, čímž je dodržování GDPR přímočaré a eliminuje ceny za událost, které cloudoví poskytovatelé analýz účtují s rostoucím používáním.
Hlavní funkce Aptabase
Sledování událostí SDK
Vybavte svou aplikaci pomocí jediného volání SDK ke sledování pojmenovaných událostí a vlastností napříč všemi platformami bez složitého nastavení.
Soukromí již od návrhu
Žádné soubory cookie, žádné sledování otisků prohlížeče a žádné sledování napříč weby – plně v souladu s GDPR a předpisy o ochraně soukromí bez dalšího nastavení.
Multiplatformní SDK
Oficiální SDK pro Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri a další pokrývají každou hlavní platformu pro vývoj aplikací.
Řídicí panel v reálném čase
Sledujte události a aktivitu uživatelů v reálném čase s čistým, minimalistickým ovládacím panelem, který zobrazuje to podstatné bez zbytečného šumu.
Plná kontrola nad daty
Všechna analytická data zůstávají na vašem VPS – žádná závislost na dodavateli, žádná platba za událost a žádná platforma třetí strany, která by přijímala vaše uživatelská data.
Proč provozovat Aptabase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.