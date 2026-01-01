Implementujte Drupal jedním kliknutím.
Open-source CMS podnikové úrovně, který pohání miliony webových stránek po celém světě, od osobních blogů po rozsáhlé vládní portály.
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Co všechno můžete s produktem Drupal vytvořit
Drupal je vyzrálý podnikový systém pro správu obsahu, kterému důvěřují vlády, univerzity, mediální společnosti a organizace z žebříčku Fortune 500 po celém světě. Jeho modulární architektura a rozsáhlý ekosystém více než 50 000 přispěných modulů umožňují týmům vytvářet cokoli od jednoduchého redakčního webu po komplexní digitální platformu s více weby, aniž by se dotkli jediného řádku vlastního kódu.
Možnosti bezhlavého CMS Drupalu, robustní vrstva API a granulární systém oprávnění z něj dělají silnou volbu pro organizace, které potřebují spravovat obsah napříč více kanály — web, mobil a další — při zachování přísných redakčních pracovních postupů a požadavků na shodu. Toto nasazení spojuje Drupal s backendem PostgreSQL pro spolehlivost a výkon na produkční úrovni.
Hlavní funkce Drupal
Flexibilní modelování obsahu
Definujte vlastní typy obsahu a pole, aby přesně odpovídaly vašemu redakčnímu pracovnímu postupu, aniž byste byli omezeni pevnou datovou strukturou.
Bezhlavý CMS a REST API
Zpřístupněte obsah prostřednictvím rozhraní RESTful nebo JSON:API, aby front-end týmy mohly vytvářet vlastní uživatelské zážitky v jakémkoli frameworku.
Jemné role a oprávnění
Přesně ovládejte, co každá uživatelská role může vytvářet, upravovat, publikovat nebo mazat v celé hierarchii webu.
Vícejazyčná podpora
Vestavěný překlad a správa jazyků vám umožňuje publikovat obsah v desítkách jazyků z jediné instalace.
Rozsáhlý ekosystém modulů
Více než 50 000 přispěných modulů rozšiřuje Drupal o e-commerce, SEO, správu médií a integrace služeb třetích stran.
Proč provozovat Drupal u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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