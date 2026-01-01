Sleva až 69 % na OSRM

Implementujte OSRM pomocí instalace jedním kliknutím.

Vysoce výkonný směrovací engine OpenStreetMap s vestavěným uživatelským rozhraním pro navigaci autem, na kole a pěšky.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte OSRM pomocí instalace jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem OSRM vytvořit

OSRM (Open Source Routing Machine) je vysoce výkonný směrovací engine pro nejkratší cesty v silničních sítích postavených z dat OpenStreetMap. Pohání podrobné pokyny k jízdě, izochrony, matice vzdáleností, mapování tras a optimalizaci cestování prostřednictvím čistého HTTP API a je používán v produkci openstreetmap.org a mnoha komerčními mapovými produkty.

Tato šablona dodává oficiální směrovací backend společně s oficiálním frontendem pro pokyny, takže získáte funkční mapové uživatelské rozhraní ihned po vybalení. Vlastní hostování OSRM na vašem vlastním VPS odstraňuje kvóty na jednotlivé požadavky a cenové úrovně, udržuje dotazy na polohu soukromé a umožňuje vám vyměnit jakoukoli oblast OpenStreetMap, kterou potřebujete, aniž byste sdíleli telemetrii s třetí stranou.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce OSRM

Integrované navigační uživatelské rozhraní

Oficiální frontend OSRM je dodáván předkonfigurovaný pro váš backend, což vám poskytuje interaktivní mapu tras, aniž byste museli psát jakýkoli kód.

Podmilisekundové směrování

Víceúrovňový Dijkstra engine vrací trasy kontinentálního rozsahu v milisekundách, a to i na skromném hardwaru VPS.

Kompletní směrovací API

Koncové body pro trasu, tabulku, shodu, cestu, dlaždici a nejbližší vám umožňují na jejich základě vytvářet trasy, matice ETA, párování GPS map a řešitele TSP.

Vlastní OSM oblasti

Nasměrujte přibalený init kontejner na jakýkoli extrakt Geofabrik, aby zajišťoval směrování pro datovou sadu dle vašeho výběru – ať už pro zemi, kontinent, nebo celou planetu.

Více cestovních profilů

Přepněte přiložený profil Lua mezi autem, jízdním kolem a pěší chůzí, abyste přizpůsobili směrování případu použití, který nasazujete.

Žádné kvóty ani klíče API

Spouštějte neomezené dotazy proti své vlastní instanci bez omezení rychlosti, nepředvídatelných poplatků nebo sdílení dat s třetími stranami.

Proč provozovat OSRM u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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