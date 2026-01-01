Implementujte OSRM pomocí instalace jedním kliknutím.
Vysoce výkonný směrovací engine OpenStreetMap s vestavěným uživatelským rozhraním pro navigaci autem, na kole a pěšky.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OSRM vytvořit
OSRM (Open Source Routing Machine) je vysoce výkonný směrovací engine pro nejkratší cesty v silničních sítích postavených z dat OpenStreetMap. Pohání podrobné pokyny k jízdě, izochrony, matice vzdáleností, mapování tras a optimalizaci cestování prostřednictvím čistého HTTP API a je používán v produkci openstreetmap.org a mnoha komerčními mapovými produkty.
Tato šablona dodává oficiální směrovací backend společně s oficiálním frontendem pro pokyny, takže získáte funkční mapové uživatelské rozhraní ihned po vybalení. Vlastní hostování OSRM na vašem vlastním VPS odstraňuje kvóty na jednotlivé požadavky a cenové úrovně, udržuje dotazy na polohu soukromé a umožňuje vám vyměnit jakoukoli oblast OpenStreetMap, kterou potřebujete, aniž byste sdíleli telemetrii s třetí stranou.
Hlavní funkce OSRM
Integrované navigační uživatelské rozhraní
Oficiální frontend OSRM je dodáván předkonfigurovaný pro váš backend, což vám poskytuje interaktivní mapu tras, aniž byste museli psát jakýkoli kód.
Podmilisekundové směrování
Víceúrovňový Dijkstra engine vrací trasy kontinentálního rozsahu v milisekundách, a to i na skromném hardwaru VPS.
Kompletní směrovací API
Koncové body pro trasu, tabulku, shodu, cestu, dlaždici a nejbližší vám umožňují na jejich základě vytvářet trasy, matice ETA, párování GPS map a řešitele TSP.
Vlastní OSM oblasti
Nasměrujte přibalený init kontejner na jakýkoli extrakt Geofabrik, aby zajišťoval směrování pro datovou sadu dle vašeho výběru – ať už pro zemi, kontinent, nebo celou planetu.
Více cestovních profilů
Přepněte přiložený profil Lua mezi autem, jízdním kolem a pěší chůzí, abyste přizpůsobili směrování případu použití, který nasazujete.
Žádné kvóty ani klíče API
Spouštějte neomezené dotazy proti své vlastní instanci bez omezení rychlosti, nepředvídatelných poplatků nebo sdílení dat s třetími stranami.
Proč provozovat OSRM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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