Implementujte Silex jedním kliknutím.
Open-source vizuální nástroj pro tvorbu webových stránek bez kódu, který generuje čisté, přenosné soubory HTML a CSS.
Vyberte si VPS balíček pro Silex
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Silex vytvořit
Silex je open-source alternativou k Webflow – vizuálnímu nástroji pro tvorbu webových stránek bez kódu, který běží zcela v prohlížeči a vytváří standardní soubory HTML a CSS. Na rozdíl od komerčních nástrojů pro tvorbu webových stránek, které uzamykají vaše návrhy a obsah na své platformě, Silex ukládá vše jako prosté soubory na vašem vlastním serveru. Připojuje se k headless CMS pro dynamický obsah, integruje se s generátory statických stránek, jako je 11ty, a lze jej rozšířit pomocí systému pluginů.
Vlastní hosting Silexu na VPS poskytuje webovým designérům a agenturám pracovní prostor s neomezeným počtem projektů za pevnou cenu serveru, bez poplatků za jednotlivé weby a bez závislosti na tom, zda platforma třetí strany zůstane online nebo cenově dostupná.
Hlavní funkce Silex
Vizuální drag-and-drop editor
Vytvářejte stránky vizuálně pomocí editoru založeného na GrapesJS s komponentami, styly a nástroji pro rozvržení — nejsou vyžadovány znalosti HTML ani CSS.
Statický HTML výstup
Každý web, který Silex vytváří, je čistý, standardní HTML a CSS – bez závislostí za běhu, běží na jakémkoli poskytovateli hostingu a je plně přenosný.
Datová vazba CMS
Propojte návrhy stránek s WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex a dalšími headless CMS, aby mohli neprogramátoři aktualizovat obsah, aniž by zasahovali do designu.
Více-webový řídicí panel
Spravujte neomezený počet webových projektů z jedné instance Silex, organizované v jednom pracovním prostoru pro agentury a freelancery s více klienty.
Rozšiřitelnost pluginů
Rozšiřte Silex o vlastní komponenty, datové konektory a integrace služeb třetích stran prostřednictvím systému pluginů bez forkování jádra.
Proč provozovat Silex u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.