Implementujte Annif jedním kliknutím.
Vícejazyčná automatizovaná sada nástrojů pro předmětové indexování pro knihovny, archivy, muzea a výzkumné pracovní postupy.
Vyberte si VPS balíček pro Annif
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Annif vytvořit
Annif je open-source sada nástrojů z Finské národní knihovny, která automaticky přiřazuje dokumentům předmětová hesla. Kombinuje lexikální, statistické a strojově učící backendy, včetně TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE a modelů ensemble, takže katalogizátoři mohou vybrat nebo kombinovat algoritmy, které nejlépe vyhovují každé kolekci a jazyku.
Vlastní hostování Annifu na svém vlastním VPS udržuje tréninkové korpusy, řízené slovníky a bibliografická metadata pod vaší plnou kontrolou, namísto jejich odesílání externí indexovací službě. Kontejner zpřístupňuje REST API a uživatelské rozhraní založené na prohlížeči pro testování projektů, takže integrace Annifu do stávajících katalogizačních pipeline nebo vytváření vlastních klientů vyžaduje pouze HTTP volání.
Hlavní funkce Annif
Více indexovacích backendů
Zvolte si mezi TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE a stwfsapy, nebo je zkombinujte do ansámblů naladěných pro každý jazyk a kolekci.
Vícejazyčná podpora
Konfigurovatelné analyzátory zpracovávají finštinu, švédštinu, angličtinu, němčinu a další jazyky prostřednictvím Snowball stemmerů, Voikko a pipeline spaCy.
REST API a webové UI
Vestavěné uživatelské rozhraní prohlížeče vám umožňuje experimentovat s projekty, zatímco REST koncový bod dokumentovaný pomocí OpenAPI integruje Annif do stávajících katalogizačních nástrojů.
Řízené slovníky
Načtěte slovníky SKOS, TSV nebo CSV, jako jsou YSO, LCSH nebo váš vlastní tezaurus, aby návrhy zůstaly v souladu s autoritními soubory.
CLI pro školení a hodnocení
Spravujte projekty, trénujte modely a porovnávejte přesnost a úplnost s referenčními korpusy pomocí skriptovatelného rozhraní příkazového řádku.
Proč provozovat Annif u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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