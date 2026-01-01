Nasaďte OpnForm s jednoklikovou instalací.
Open-source nástroj pro tvorbu krásných, vkládatelných formulářů s logikou, oznámeními a analytikou.
Vyberte si VPS balíček pro OpnForm
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpnForm vytvořit
OpnForm je open-source alternativa k Typeform a Google Forms, vytvořená pro týmy, které chtějí plnou kontrolu nad svými daty z formulářů a procesem odesílání. Nabízí editor formulářů s funkcí drag-and-drop s podmíněnou logikou, vícestránkovými formuláři, nahráváním souborů a širokou škálou typů polí — to vše bez poplatků za odpověď nebo opuštění dat z vaší infrastruktury.
Vlastní hosting OpnForm vám poskytuje neomezené odpovědi, vlastní branding a možnost připojit odeslané formuláře přímo k vašim vlastním databázím, webhookům a notifikačním kanálům. Vy nastavujete zásady uchovávání dat a kontrolujete, kdo má přístup k datům z odeslaných formulářů, díky čemuž je vhodný pro regulovaná odvětví a týmy dbající na soukromí.
Hlavní funkce OpnForm
Drag-and-drop nástroj pro tvorbu
Vytvářejte formuláře vizuálně s více než 20 typy polí, včetně nahrávání souborů, podpisů, hodnoticích škál a maticových mřížek.
Podmíněná logika
Zobrazte nebo skryjte pole na základě předchozích odpovědí, abyste respondenty provedli pouze relevantními otázkami.
Webhook a oznámení
Spouštějte webhooks a e-mailová oznámení při každém odeslání, aby byl váš tým upozorněn a vaše systémy zůstaly synchronizované.
Vložitelný kdekoli
Vkládejte formuláře jako vyskakovací okno, posuvník nebo vložený widget na jakýkoli web, aniž byste návštěvníky přesměrovali pryč z vaší stránky.
Řízení reakcí
Zobrazujte, filtrujte a exportujte všechny odeslané formuláře z vestavěného ovládacího panelu s vyhledáváním na úrovni sloupců a exportem do CSV.
Proč provozovat OpnForm u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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