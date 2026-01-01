Nasaďte Rackulu s instalací na jedno kliknutí.
Návrhář rozložení serverových racků s funkcí přetáhni a pusť pro plánování instalací datových center, homelabů a AV zařízení.
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Co všechno můžete s produktem Rackula vytvořit
Rackula je open-source vizuální návrhář racků, který pomáhá správcům systémů, homelabberům a AV technikům plánovat rozložení serverových racků prostřednictvím rozhraní drag-and-drop. Podporuje standardní velikosti racků 1U–48U, dodává se s knihovnou obrázků skutečných zařízení synchronizovaných z NetBoxu a umožňuje exportovat hotové diagramy jako PNG, PDF nebo SVG pro dokumentaci.
Vlastní hostování Rackuly na VPS udržuje každý diagram racku, vlastní zařízení a týmové rozvržení pod vaší kontrolou namísto uvnitř SaaS dodavatele. Trvalé nasazení sdílí rozvržení napříč prohlížeči a zařízeními prostřednictvím backend API, podporuje sdílení URL a QR kódů pro rychlé předání vzdáleným technikům a chrání změnové operace za vestavěnou autentizací.
Hlavní funkce Rackula
Drag-and-drop nástroj pro návrh
Plánujte rozložení racků vizuálně přetažením zařízení do slotů 1U–48U, aniž byste museli kreslit diagramy v tabulkách nebo obecných kreslicích nástrojích.
Skutečné snímky zařízení
Vytvářejte diagramy pomocí přesných předních a zadních fotografií skutečného hardwaru získaných z knihovny typů zařízení NetBox.
Víceformátový export
Exportujte dokončené racky jako soubory PNG, PDF nebo SVG pro tikety řízení změn, runbooky a zákaznickou dokumentaci.
Sdílení URL a QR
Sdílejte rozložení racku s techniky na místě prostřednictvím jednoho odkazu nebo naskenovatelného QR kódu namísto posílání snímků obrazovky e-mailem.
Persistentní backend
Synchronizujte rozvržení napříč prohlížeči a zařízeními prostřednictvím backend API s úložištěm na disku, které přežije restarty kontejnerů.
Integrovaná autentizace
Chraňte přístup pro čtení a zápis pomocí přihlášení uživatelským jménem a heslem a tokenu pro zápis API chránícího mutující trasy.
Proč provozovat Rackula u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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