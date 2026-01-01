Implementujte Vane jedním kliknutím.
AI odpovídací engine s důrazem na soukromí, který poskytuje citované odpovědi pomocí lokálních LLM nebo cloudových poskytovatelů na vašem vlastním hardwaru.
Vyberte si VPS balíček pro Vane
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Vane vytvořit
Vane je open-source odpovídací systém poháněný AI, který běží zcela na infrastruktuře, kterou ovládáte. Kombinuje metavyhledávací backend založený na SearXNG s vámi zvoleným velkým jazykovým modelem — lokálními modely Ollama nebo cloudovými poskytovateli jako OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a Groq — pro syntézu přesných odpovědí podložených citovanými webovými zdroji.
Vlastní hostování Vane uchovává každý vyhledávací dotaz a nahrání dokumentu na vašem VPS. Neexistuje žádné protokolování dotazů třetí stranou, žádné předplatné na uživatele a žádné neprůhledné řazení — vy si vybíráte zdroje vyhledávání, model a úroveň soukromí, která vyhovuje vašemu způsobu výzkumu.
Hlavní funkce Vane
Citované odpovědi AI
Každá odpověď odkazuje na základní zdroje, což vám umožňuje ověřit tvrzení a ponořit se hlouběji, aniž byste slepě důvěřovali generovanému obsahu.
Lokální a cloudové modely LLM
Spusťte open-source modely lokálně prostřednictvím Ollamy, nebo připojte OpenAI, Anthropic, Google Gemini a Groq ze stejného webového rozhraní.
Sdružený SearXNG
Dodává se s instancí metavyhledávače SearXNG, takže dotazy jsou agregovány z mnoha vyhledávačů, aniž by byly vystaveny komerčním sledovačům.
Režimy rychlosti a kvality
Přepínejte mezi režimy Rychlost, Vyvážený a Kvalita, abyste vyměnili dobu odezvy za hlubší, vícestupňový výzkum u složitějších otázek.
Nahrávání souborů a objevování
Nahrajte soubory PDF, textové soubory a obrázky, abyste se mohli ptát na své vlastní dokumenty, nebo procházejte kanál Objevit pro populární obsah.
Historie vyhledávání na VPS
Všechny dotazy, nahrané soubory a historie chatu zůstávají na vašem serveru v trvalém svazku – nikdy se nesynchronizují s cloudem třetí strany.
Proč provozovat Vane u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.