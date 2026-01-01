Implementujte October CMS jedním kliknutím.
PHP CMS s vlastním hostingem, postavený na frameworku Laravel pro tvorbu moderních, flexibilních webových stránek a webových aplikací.
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Co všechno můžete s produktem October CMS vytvořit
October CMS je moderní systém pro správu obsahu postavený na frameworku Laravel PHP. Navržený pro vývojáře i obsahové týmy, kombinuje čisté backendové rozhraní s výkonnou architekturou šablon a pluginů, což usnadňuje tvorbu vlastních webových stránek a webových aplikací jakékoli složitosti.
Vlastní hosting October CMS na vašem VPS vám dává plné vlastnictví vašeho obsahu, šablon a pluginů bez poplatků za jednotlivé weby nebo závislosti na dodavateli. Díky podpoře MySQL a MariaDB, bohatému ekosystému komunitních pluginů a vývojářsky přívětivé kódové základně se přizpůsobí všemu od jednoduchých blogů po sofistikované vícestránkové platformy.
Hlavní funkce October CMS
Základ Laravelu
Postaveno na PHP frameworku Laravel, nabízí Eloquent ORM, Artisan CLI a známé konvence, které usnadňují přizpůsobení a rozšíření pro PHP vývojáře.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte funkčnost pomocí komunitních a oficiálních pluginů pokrývajících formuláře, SEO, galerie a ověřování bez psaní vlastního kódu.
Vizuální editor backendu
Spravujte stránky, rozvržení, šablony a bloky obsahu prostřednictvím intuitivního administračního rozhraní bez přímé úpravy souborů na serveru.
Flexibilní systém šablon
Vytvářejte nebo přizpůsobujte šablony pomocí šablonovacího enginu Twig a konfigurací komponent definovaných v YAML, které čistě oddělují prezentaci od aplikační logiky.
Bezhlavé obsahové API
Zpřístupněte obsah prostřednictvím koncových bodů REST API pro provoz bezhlavých front-endů souběžně s tradičními stránkami vykreslovanými serverem ze stejné instalace.
Proč provozovat October CMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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