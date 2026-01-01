Nasaďte Apache StreamPark jedním kliknutím.
Komplexní framework pro vývoj streamovacích aplikací a cloudová platforma pro výpočty v reálném čase pro Apache Flink a Spark.
Vyberte si VPS balíček pro Apache StreamPark
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache StreamPark vytvořit
Apache StreamPark je špičkový projekt Apache, který sjednocuje celý životní cyklus aplikací pro zpracování datových proudů v reálném čase, vytvořených na Apache Flink a Apache Spark. Kombinuje framework zaměřený na vývojáře s předpřipravenými API a konektory s cloud-native operační konzolí pro kompilaci, nasazení, monitorování a škálování streamovacích úloh z jediného webového uživatelského rozhraní.
Vlastní hostování StreamParku na vašem vlastním VPS udržuje artefakty úloh Flink, historii nasazení a provozní metadata pod vaší kontrolou a zároveň eliminuje náklady a složitost provozování samostatné řídicí roviny pro zpracování datových proudů na hyperscaleru.
Hlavní funkce Apache StreamPark
Flink a Spark sjednocené
Vyvíjejte, nasazujte a provozujte streamovací úlohy Apache Flink a Apache Spark z jediné konzole s podporou běhového prostředí pro více verzí.
Tvorba úkolů v prohlížeči
Vytvářejte aplikace založené na Flink SQL a JAR ve webovém editoru s zvýrazňováním syntaxe, správou závislostí a historií verzí.
Nasazení jedním kliknutím
Spouštějte úlohy do Standalone, YARN na Hadoop 2.x/3.x nebo do clusterů Kubernetes přímo z platformy, aniž byste opustili prohlížeč.
Integrované monitorování
Sledujte běžící úlohy, kontrolní body, body uložení a události selhání pomocí řídicích panelů stavu v reálném čase a integrací upozornění.
Bohatý ekosystém konektorů
Urychlete nasazení s předpřipravenými konektory pro Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse a další systémy pro velká data a ML.
Proč provozovat Apache StreamPark u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.