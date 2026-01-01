Implementujte Karakeep jednoklikovou instalací.
Správce záložek s vlastním hostingem s označováním poháněným umělou inteligencí, fulltextovým vyhledáváním a archivací stránek pro odkazy, poznámky a soubory PDF.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Karakeep vytvořit
Karakeep je moderní správce záložek s vlastním hostingem, vytvořený pro komplexní archivaci informací. Kromě ukládání URL adres zachycuje poznámky, obrázky, PDF soubory a celý obsah stránek s automatickou extrakcí metadat. Tagování a sumarizace poháněná umělou inteligencí – prostřednictvím OpenAI nebo lokálních modelů Ollama – automaticky organizuje vaši sbírku, zatímco fulltextové vyhledávání poháněné Meilisearch umožňuje okamžité vyhledávání i s tisíci uložených položek.
Vlastní hosting Karakeep na vašem VPS udržuje vaši historii prohlížení a uložený obsah zcela soukromý. Nejsou zde žádné poplatky za záložku, žádné kvóty na úložiště a žádný přístup třetích stran k vašim datům. Rozšíření prohlížeče pro Chrome a Firefox a mobilní aplikace pro iOS a Android udržují vše synchronizované napříč všemi vašimi zařízeními.
Hlavní funkce Karakeep
Označování poháněné AI
Automaticky označujte a shrnujte uložené položky pomocí OpenAI nebo lokálně běžícího modelu Ollama – není nutná ruční organizace.
Plnotextové vyhledávání
Meilisearch indexuje veškerý uložený obsah včetně archivovaných stránek a souborů PDF, takže cokoli ve své sbírce najdete během milisekund.
Archivace stránek a OCR
Zachovejte kompletní obsah stránky, i když původní zdroje zmizí, a extrahujte prohledávatelný text z obrázků pomocí vestavěného OCR.
Prohlížeč a mobilní synchronizace
Ukládejte záložky jedním kliknutím z rozšíření pro Chrome nebo Firefox a získejte přístup k celé své sbírce z aplikací pro iOS a Android s automatickou synchronizací.
Import RSS kanálu
Automaticky importujte obsah z RSS kanálů do organizovaných sbírek, díky čemuž je vaše znalostní báze stále aktuální, a to bez ručního ukládání.
Proč provozovat Karakeep u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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