Implementujte Prometheus jedním kliknutím.
Open-source monitorovací sada nástrojů CNCF-graduated, která se stala průmyslovým standardem pro sběr cloud-native metrik a upozorňování.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Prometheus vytvořit
Prometheus shromažďuje časové řady metrik z vaší infrastruktury a aplikací prostřednictvím pull-based HTTP modelu, ukládá je v efektivní lokální TSDB a zpřístupňuje PromQL – výkonný dotazovací jazyk pro řezání, agregaci a upozorňování na jakoukoli metriku. Prometheus, který se stal součástí CNCF po boku Kubernetes, je monitorovací základ, který si vybraly týmy DevOps ve společnostech jako GitLab, DigitalOcean a Uber.
Provozování Promethea na vašem vlastním VPS vám poskytuje neomezené přijímání metrik za pevnou cenu, úplnou kontrolu nad intervaly sběru dat a dobou uchovávání a nativní integraci s Grafanou, Alertmanagerem a stovkami komunitních exportérů – bez poplatků za cloud za jednotlivé metriky nebo omezení vzorkování dat.
Hlavní funkce Prometheus
Dotazovací jazyk PromQL
Flexibilní funkční dotazovací jazyk vám umožňuje agregovat, transformovat a upozorňovat na jakoukoli kombinaci metrik napříč celou vaší infrastrukturou v reálném čase.
Sběr na vyžádání
Prometheus shromažďuje metriky z HTTP koncových bodů podle konfigurovatelného plánu, což usnadňuje přidávání nových cílů, aniž by bylo nutné měnit monitorovanou aplikaci.
Objevování služeb
Nativní integrace s Kubernetes, Consul, EC2 a dalšími automaticky objevují a monitorují nové služby, jakmile se spustí, bez ruční konfigurace.
Upozorňovací pravidla
Definujte pravidla upozornění založená na prahových hodnotách a trendech, která směrují oznámení prostřednictvím Alertmanageru do Slacku, PagerDuty, e-mailu nebo na jakýkoli koncový bod webhooku.
Integrace Grafana
Prometheus je výchozí zdroj dat pro Grafanu, umožňuje rozsáhlé dashboardy, tepelné mapy a vizualizaci všech vašich metrik s minimálním nastavením.
Proč provozovat Prometheus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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