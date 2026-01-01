Implementujte Open Journal Systems jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu a publikování akademických časopisů, které důvěřují tisíce časopisů po celém světě.
Vyberte si VPS balíček pro Open Journal Systems
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Open Journal Systems vytvořit
Open Journal Systems (OJS) je bezplatná platforma s otevřeným zdrojovým kódem vyvinutá projektem Public Knowledge Project (PKP) pro správu kompletního pracovního postupu akademického časopisu — od podávání příspěvků a recenzního řízení přes redakční úpravy, produkci a online publikaci. Jedná se o celosvětově nejpoužívanější systém pro správu open-access časopisů, který využívají desítky tisíc časopisů na univerzitách, ve výzkumných institucích a u nezávislých vydavatelů po celém světě.
Vlastní hosting OJS na vašem VPS dává vašemu časopisu úplnou nezávislost na komerčních publikačních platformách, bez poplatků za článek, bez nákladů na předplatné a s plným vlastnictvím vašich dat o podáních a publikačního archivu. Platforma podporuje nasazení pro více časopisů, díky čemuž je vhodná pro instituce provozující několik titulů z jedné instalace.
Hlavní funkce Open Journal Systems
Celý proces odeslání
Spravujte kompletní redakční životní cyklus od podání autorem, přes recenzní řízení, redakční úpravy, sazbu až po finální publikaci v jedné platformě.
Správa recenzního řízení
Přiřaďte recenzenty, sledujte termíny recenzí, posílejte připomenutí a shromažďujte rozhodnutí recenzentů ze strukturovaného redakčního panelu.
Otevřené publikování
Publikujte články pod licencemi otevřeného přístupu s integrací DOI, podporou ORCID a indexovanými metadaty pro dohledatelnost.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte OJS pomocí pluginů pro statistiky, metriky využití, správu předplatného, platební brány a integrace služeb třetích stran.
Vícejazyčná podpora
OJS je dodáván s překlady pro desítky jazyků a podporuje dvojjazyčná nebo vícejazyčná rozhraní časopisů i jejich obsah.
Proč provozovat Open Journal Systems u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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