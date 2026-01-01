Nasaďte Apache Zeppelin pomocí jednoklikové instalace.
Webový zápisník pro interaktivní analýzu dat se Sparkem, SQL, Scalou, Pythonem a R v jednom kolaborativním pracovním prostoru.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache Zeppelin vytvořit
Apache Zeppelin je webový notebook s otevřeným zdrojovým kódem, vytvořený pro rozsáhlou, interaktivní analýzu dat na enginech jako Apache Spark, Flink a Hive. Na rozdíl od jedno-jazykových notebooků používá Zeppelin zásuvnou architekturu interpretu, která umožňuje jednomu zápisníku kombinovat odstavce v jazycích Scala, SQL, Python, R a shell proti sdíleným datům, s výsledky předávanými mezi jazyky prostřednictvím vestavěného tabulkového formátu.
Vlastní hostování Zeppelinu na VPS udržuje zápisníky, připojení k datovým sadám a přihlašovací údaje interpretu ve vašem vlastním prostředí, eliminuje cenu za uživatele u spravovaných notebookových služeb a poskytuje vám plnou kontrolu nad konfigurací Sparku, pamětí JVM a správou závislostí.
Hlavní funkce Apache Zeppelin
Vícejazyčné odstavce
Kombinujte Scala, SQL, Python, R, Markdown a shell v rámci jedné poznámky pomocí interpretů Zeppelin, s výsledky sdílenými mezi jazyky.
Nativní integrace Spark
Připojte se k Apache Spark ihned po vybalení pro distribuované zpracování dat, strojové učení a streamované úlohy bez ruční konfigurace.
Integrované vizualizace
Převeďte jakýkoli výsledek SQL nebo DataFrame na sloupcové, čárové, výsečové, bodové nebo kontingenční grafy s nulovým kódem pro vykreslování a dynamickými vstupními formuláři.
Ekosystém interpretu
Dotazujte se databází JDBC, Flinku, Hive, Cassandry, Elasticsearche a mnoha dalších systémů prostřednictvím připojitelných interpretů konfigurovaných pro každou poznámku.
Společné poznámkové bloky
Sdílejte živé poznámky prostřednictvím URL, vkládejte je do dashboardů a plánujte je pomocí vestavěného cron runneru pro automatizované reportování.
Proč provozovat Apache Zeppelin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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