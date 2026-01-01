Implementujte Komga jedním kliknutím.
Vlastní mediální server pro komiksy, mangu, časopisy a e-knihy s podporou OPDS, Kobo Sync a KOReader Sync.
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Co všechno můžete s produktem Komga vytvořit
Komga je open-source mediální server, speciálně vytvořený pro komiksy, manga, BD, časopisy a e-knihy. Prohledává vaši knihovnu souborů ve formátech CBZ, CBR, EPUB, PDF a dalších archivních formátech, extrahuje metadata, generuje náhledy a vše zpřístupňuje prostřednictvím rychlé webové čtečky a také kanálů OPDS, Kobo Sync a KOReader Sync pro nativní aplikace a e-ink zařízení.
Vlastní hostování Komgy na vašem VPS promění jakoukoli složku komiksových a manga souborů v soukromou, mobilní knihovnu, kterou můžete číst odkudkoli – na webu, na e-ink zařízení Kobo nebo KOReader, nebo prostřednictvím aplikací kompatibilních s OPDS, jako jsou Panels, Chunky a KyBook. Nejsou zde žádné poplatky za předplatné, žádné DRM a žádná platforma nerozhoduje o tom, co zůstane ve vaší knihovně.
Hlavní funkce Komga
Komiksy a formáty e-knih
Zpracovává nativně CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB a PDF, s extrakcí metadat z ComicInfo.xml, EPUB OPF a ComicRack tagů.
Integrovaná webová čtečka
Rychlá, responzivní webová čtečka s režimem dvou stránek, rozvrženími přizpůsobenými šířce a výšce a synchronizací postupu čtení napříč zařízeními.
OPDS kanály
Koncové body OPDS v1 a v2 zajišťují kompatibilitu Komgy s nativními čtečkami, jako jsou Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, a desítkami dalších, ihned po vybalení.
Synchronizace Kobo a KOReader
Nativní podpora synchronizace Kobo a KOReader odesílá nový obsah a pamatuje si pozici čtení na zařízeních s e-ink displejem bez ručního nahrávání souborů.
Automatické skenování knihovny
Živé sledování souborového systému a plánované skenování udržují knihovnu synchronizovanou, když vložíte nové soubory komiksů a e-knih do datové složky.
Více uživatelů a sdílení
Knihovny pro jednotlivé uživatele, věková omezení a role pro sdílení pouze pro čtení umožňují rodinám nebo čtenářským skupinám sdílet jeden server, aniž by si navzájem překážely.
Proč provozovat Komga u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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