Nasaďte Livebook instalací jedním kliknutím.
Interaktivní, kolaborativní notebooky Elixir pro datovou vědu, automatizaci a živé prozkoumávání kódu.
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Co všechno můžete s produktem Livebook vytvořit
Livebook je open-source webová aplikace pro psaní kolaborativních, reprodukovatelných Elixir notebooků. Je účelově vytvořen pro ekosystém BEAM a kombinuje živé spouštění kódu, bohaté vizualizace dat a editaci více uživateli v reálném čase v jediném rozhraní založeném na prohlížeči. Na rozdíl od univerzálních notebookových prostředí je Livebook hluboce integrován s modelem souběžnosti Elixiru a vytváří notebooky, které jsou navrženy tak, aby běžely identicky napříč relacemi a stroji.
Vlastní hostování Livebooku na VPS udržuje vaše notebooky, datové pipeline a experimenty strojového učení na infrastruktuře, kterou kontrolujete – bez omezení velikosti notebooků, bez poplatků za používání a bez cloudové služby třetích stran, která by zpracovávala váš kód nebo data.
Hlavní funkce Livebook
Spolupráce v reálném čase
Více uživatelů může současně upravovat stejný poznámkový blok s živým sledováním kurzoru a bezkonfliktními společnými úpravami.
Chytré buňky
Předpřipravené typy buněk automatizují SQL dotazy, HTTP požadavky, čtení souborů a vytváření grafů bez psaní opakujícího se boilerplate kódu.
ML a datové pracovní postupy
Nativní integrace s Nx, Explorer a Kino umožňuje numerické výpočty, datové rámce a bohaté vizualizace přímo uvnitř poznámkových bloků.
Nasazení notebookové aplikace
Publikujte jakýkoli poznámkový blok jako samostatnou interaktivní webovou aplikaci, kterou mohou koncoví uživatelé spouštět bez přímého přístupu k rozhraní Livebooku.
Reprodukovatelné v základu
Notebooky zaznamenávají všechny závislosti a hodnoty za běhu přímo do souboru, čímž zajišťují konzistentní výsledky napříč různými stroji a nasazeními.
Proč provozovat Livebook u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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