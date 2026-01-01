Implementujte Trudesk jedním kliknutím.
Open-source help desk a ticketingové řešení pro organizaci požadavků na podporu a udržení zvládnutelné pracovní zátěže.
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Co všechno můžete s produktem Trudesk vytvořit
Trudesk je open-source platforma helpdesku postavená na Node.js a MongoDB, navržená tak, aby udržovala operace podpory organizované a přímočaré. Poskytuje přehledné rozhraní pro správu tiketů, kde týmy mohou vytvářet, přiřazovat, prioritizovat a řešit požadavky na podporu bez složitosti podnikových alternativ. Integrace s Elasticsearch umožňuje rychlé fulltextové vyhledávání napříč všemi tikety a aktivitami.
Vlastní hostování Trudesku na vašem vlastním VPS udržuje všechna zákaznická data pod vaší kontrolou, bez poplatků za uživatele nebo sdílení dat s třetími stranami. První návštěvník dokončí průvodce nastavením, aby nakonfiguroval připojení k databázi a vytvořil administrátorský účet, čímž je počáteční nasazení jednoduché a bezpečné.
Hlavní funkce Trudesk
Správa tiketů
Vytvářejte, přiřazujte a sledujte tikety podpory po celou dobu jejich životního cyklu s úrovněmi priority, aktualizacemi stavu a přiřazením týmu.
Plnotextové vyhledávání
Hledání poháněné Elasticsearchem umožňuje agentům okamžitě najít tikety, komentáře a historii napříč celým helpdeskem.
Týmová spolupráce
Přiřaďte tikety konkrétním agentům nebo skupinám, přidejte interní poznámky a sledujte veškerou aktivitu v jednotném konverzačním vláknu.
Přístup založený na rolích
Ovládejte, co mohou agenti a zákazníci vidět a dělat, pomocí konfigurovatelných uživatelských rolí a skupin oprávnění.
Systém upozornění
Informujte agenty a zákazníky pomocí e-mailových oznámení spouštěných aktualizacemi tiketů, přiřazeními a změnami stavu.
Proč provozovat Trudesk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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