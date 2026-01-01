Implementujte R2R instalací jedním kliknutím.
Produkční RAG rámec s hybridním vyhledáváním, znalostními grafy a agentním API pro získávání dat pro AI aplikace.
Vyberte si VPS balíček pro R2R
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem R2R vytvořit
R2R je open-source framework pro generování s rozšířeným vyhledáváním, navržený pro produkční nasazení od prvního dne. Kombinuje hybridní sémantické a klíčové vyhledávání s fúzí recipročního pořadí, automatickou konstrukci grafu znalostí, multimodální příjem dokumentů a agentní vyhledávací API, které umožňuje velkým jazykovým modelům orchestraci vyhledávání jako součást jejich úsudkového cyklu.
Vlastní hostování R2R na vašem vlastním VPS udržuje dokumenty, vektorové indexy a historii konverzací pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za dotaz a bez přístupu třetích stran k vaší znalostní bázi. Toto nasazení spojuje R2R API s oficiálním dashboardem a úložištěm PostgreSQL plus pgvector, což vám dává kompletní RAG stack, který můžete rozšířit o libovolného poskytovatele LLM.
Hlavní funkce R2R
Hybridní vyhledávání
Kombinujte vektorovou podobnost a fulltextové vyhledávání klíčových slov s fúzí recipročního pořadí pro zobrazení nejrelevantnějšího kontextu pro každý dotaz.
Znalostní grafy
Automatická extrakce entit a vztahů vytváří grafový index spolu s vektory, což umožňuje mezidokumentové uvažování, kterému se ploché vyhledávání nemůže rovnat.
Multimodální příjem
Zpracujte soubory PDF, dokumenty Word, tabulky, obrázky a zvukové soubory do jednotného indexu, aniž byste museli psát vlastní kód pro příjem dat pro každý formát.
Agentní RAG
Uvažující agenti iterativně získávají, kritizují a zpřesňují odpovědi — čímž vytvářejí kvalitnější odpovědi než jednorázové RAG pipeline.
Víceposkytovatelové velké jazykové modely
Připojte OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama a více než 20 dalších poskytovatelů LLM prostřednictvím jediné konfigurace – bez nutnosti přeindexování.
REST API a SDK
Plnohodnotné REST API plus oficiální sady SDK pro Python a JavaScript vám umožňují integrovat načítání R2R do vlastních aplikací a automatizovaných procesů.
Proč provozovat R2R u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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