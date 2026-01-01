Nasaďte SFTPGo pomocí instalace jedním kliknutím.
Plně vybavený, událostmi řízený server pro přenos souborů podporující SFTP, FTP, WebDAV a HTTP s vestavěným webovým administračním rozhraním.
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Co všechno můžete s produktem SFTPGo vytvořit
SFTPGo je plně vybavený, open-source server pro přenos souborů postavený na architektuře řízené událostmi. Podporuje více protokolů z jediného nasazení – SFTP, FTPS, WebDAV a HTTP/HTTPS – spolu s několika úložnými backendy, včetně lokálních souborových systémů, Amazon S3, Google Cloud Storage a Azure Blob Storage. Vestavěné rozhraní WebAdmin poskytuje administrátorům úplnou kontrolu nad uživateli, skupinami, kvótami a přístupovými politikami, zatímco rozhraní WebClient umožňuje koncovým uživatelům spravovat své vlastní soubory přímo v prohlížeči bez jakéhokoli dalšího softwaru.
Vlastní hostování SFTPGo na vašem VPS udržuje infrastrukturu pro přenos souborů pod vaší kontrolou. Vy nastavujete zásady uchovávání, přístupová pravidla a úložné backendy – bez poplatků za uživatele, bez omezení využití a bez dat opouštějících vaši infrastrukturu.
Hlavní funkce SFTPGo
Víceprotokolová podpora
SFTP, FTPS, WebDAV a HTTP/HTTPS jsou všechny poskytovány z jednoho serveru, takže klienti připojující se pomocí jakéhokoli standardního protokolu jsou podporováni bez dodatečných nasazení.
Správa webu
Kompletní webové rozhraní WebAdmin pro správu uživatelů, skupin, složek, kvót a pravidel událostí bez přístupu přes příkazový řádek.
Více úložných backendů
Připojte se k místnímu úložišti, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage nebo vzdáleným SFTP serverům a prezentujte je uživatelům jako jednotný adresářový strom.
Automatizace řízená událostmi
Definujte pravidla, která spouštějí webhooks, e-mailová oznámení nebo vlastní skripty při událostech souborů, jako je nahrávání, stahování nebo mazání.
Uživatelské kvóty
Vynucujte nezávislé limity úložiště a šířky pásma pro každého uživatele nebo pro každou složku, abyste zabránili tomu, aby jakýkoli jednotlivý účet spotřebovával nadměrné zdroje.
Dvoufaktorové ověřování
Dvoufaktorové ověřování (2FA) na bázi TOTP pro účty administrátorů i koncových uživatelů přidává zásadní vrstvu ochrany proti neoprávněnému přístupu.
Proč provozovat SFTPGo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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