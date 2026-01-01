Nasaďte Odoo jedním kliknutím.
Open-source sada ERP a CRM zahrnující prodej, účetnictví, skladové hospodářství, e-commerce a další v jedné integrované platformě.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Odoo vytvořit
Odoo je komplexní sada pro řízení podniku s otevřeným zdrojovým kódem, používaná více než 10 miliony uživatelů ve 120 zemích. Její modulární design vám umožňuje začít s aplikacemi, které potřebujete – CRM, účetnictvím, řízením zásob, e-commerce nebo řízením projektů – a rozšiřovat se, jak vaše podnikání roste, vše z jediného jednotného rozhraní.
Samohostování Odoo na vašem VPS eliminuje náklady na předplatné za uživatele, udržuje všechna vaše obchodní data pod vaší kontrolou a dává vám svobodu instalovat vlastní moduly a integrace bez omezení. Tato šablona zahrnuje PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dat.
Hlavní funkce Odoo
Integrované CRM a Prodej
Sledujte leady, spravujte obchodní příležitosti a automatizujte následné kroky v CRM, které se přímo propojuje s fakturací a skladem.
Integrované e-shopy
Spusťte e-shop s drag-and-drop nástrojem pro tvorbu webu, katalogem produktů a integracemi platebních bran.
Účetnictví a fakturace
Zpracovávejte fakturaci ve více měnách, dodržování daňových předpisů a odsouhlasení bankovních výpisů bez samostatného účetního nástroje.
Zásoby a výroba
Spravujte zásoby napříč několika sklady, spouštějte pracovní postupy MRP a sledujte výrobu s podporou skenování čárových kódů.
Modulární obchod s aplikacemi
Vyberte si z více než 30 000 modulů třetích stran a rozšiřte Odoo o oborově specifické pracovní postupy a integrace.
Proč provozovat Odoo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.